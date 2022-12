Al ritmo de “Ya Supérame”, de Grupo Firme, se estrenó la canción “Ya Convéncete”, en apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones de 2024.

A través de redes sociales circula el famoso tema de Horacio Palencia, Nathan Galante y César Arturo Navarro.

“Qué parte no entiendes de que con el PRIAN ya no, Morena es la mejor, te juro que Claudia la va a hacer bien porque las mujeres pueden también, no tienes por qué pensarlo tanto, vente ya con Claudia Sheiiiin.

“Yaaaa convéncente de que nos va a ir muy bien, Claudia cuida su país, con la gente siempre ha estado al 100, nuestra historia ya cambió, su trabajo lo ha sabido hacer”, dice la canción.

“Ya convéncete, que yo ya me convencí, ella es la continuidad, a su pueblo quiere ver feliz, habla con el corazón y a la corrupción le pondrá fin, Ya convéncete, Claudia también va a cumplir”, señala otra parte de la pieza.



En las imágenes del video musical se observa a la jefa de Gobierno en la marcha del pasado 27 de noviembre, que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar cuatro años en el gobierno de México.



