Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusara al periodista Ciro Gómez Leyva de supuestamente recibir dinero a cambio de difundir que la funcionaria podría estar cometiendo un delito por exhibir llamadas telefónicas, el periodista negó estos señalamientos y comparó a la morenista con Laura Bozzo.

“Tiene futuro Layda, tiene futuro si se prepara un poco mejor y si corrige dos o tres cosas; no sé cuándo se piense retirar nuestra compañera Laura Bozzo, pero creo que por ahí cuando acabe su carrera política por ahí puede tener alguna salida Layda Sansores , ¡Que pase el desgraciado!", aseguró el periodista en su programa "Por la Mañana" en Grupo Fórmula.

El comunicador, también calificó a las conferencias llamadas “Martes del Jaguar” de Layda Sansores, como un “talk show” parecido a los que acostumbra conducir la conductora peruana. "Lo que hace Layda Sansores es una especie de "talk show", lo hace un poco más tarde, porque los "talk show" son a las 5:30, el de Layda empezó a las 20:00 horas y ayer comenzó con nosotros".

En su espacio informativo, Gomez Leyva explicó que la molestia de la gobernadora fue porque entrevistó al fiscal regional Germán Castillo quien les reveló que la Layda Sansores podría estar incurriendo en un delito al circular conversaciones telefónicas no autorizadas.

"Y el fiscal dijo que sí, que había elementos para pensar de que había una conducta indebida y que por eso estaban investigando y por eso se enojó la gobernadora Sansores", añadió el periodista.

Cabe recordar que Layda Sansores ha exhibido en las últimas semanas diferentes audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en donde presuntamente se le vincula con supuestos actos de corrupción, además de amenazas en contra de periodistas mexicanos.

Layda Sansores señala de "chayotero" a Ciro

En conferencia de prensa en redes sociales llamadas "Martes del Jaguar", Layda Sansores señaló a Ciro Gómez Leyva como un “chayotero” por entrevistar al fiscal especial, Germán Castillo y éste dijera que hay una indagatoria por la fltración de audios.

“El único que lo defendió, yo no sé de qué tamaño es el chayote, pero él sí". "Mire fiscal, yo no sé quién le dio permiso, nunca he visto a un Ministerio Público que asiste a una entrevista con Ciro Gómez Leyva (...) quien sabe cuantos casos pendientes tiene, lo reconoce que no han puesto la denuncia, pero lo investiga de oficio, inventando ya de alguna manera predisponiendo, prejuiciado el asunto”, expuso la funcionaria.

