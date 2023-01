Casa Morgana no sabría si denunciar extorsión: “el señor por unos pesos se va a ir a la cárcel"

Un empleado de la famosa heladería Casa Morgana, ubicada en la colonia Juárez de Ciudad de México, fue extorsionado por un sujeto con una pistola quien le pidió “un varito”.

Kirén Miret, dueña y creadora de Casa Morgana, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL que, aunque es un hecho preocupante, se trató de un incidente aislado y no de un cobro de piso, aseguró que cuando lleguen a exigirle cobro de piso será el momento de cerrar.

“Yo dije que el día que tenga que pagar derecho de piso, cierro. No vale la pena arriesgar a nadie, ser cómplice de la delincuencia por tener un negocio abierto”, dijo la empresaria y productora de Shark Tank México y La Casa de los Famosos.

Sin embargo, no es la primera vez que la heladería es víctima de la delincuencia. Ha sufrido robos, asaltos y extorsiones en sus primeros seis años de vida.

El hombre que aparece en el video pidiendo dinero al empleado de Casa Morgana dijo que “venía de la vecindad” y señaló hacia el campamento, sin embargo “no quiero señalar a la gente del campamento como responsable, ni siquiera paso por ahí con mucha frecuencia, pero bueno son situaciones que delatan que algo está pasando en esta colonia, en este país”.

Foto: Captura de video.

Kirén Miret agregó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch se puso en contacto con ella para atender la denuncia.

Asaltos, robos y extorsiones a la heladería que "encanta" a delincuentes

“Esta es la tercera vez que tenemos algún tipo de incidente de esta índole; la primera fue hace cinco años, casi seis, que entraron a la heladería y se robaron todo lo que encontraron. Dejaron un congelador abierto y lo echaron a perder porque se quemó y tal. La segunda vez violaron los candados de la cortina y nos robaron lo que encontraron, pero ya no éramos los novatos de antes y el dinero estaba bien resguardado. Mira lo que te estoy diciendo, que triste, se robaron lo que había al alcance que no era mucho”, dijo.

Además, dio a conocer que el hombre que fue exhibido en el video pidiendo dinero a su empleado mostrando una pistola fue detenido en posesión de droga, sin embargo, desconocen si el hecho lo realizó bajo el influjo de alguna droga.

Apenas unos días después de su inauguración, en mayo de 2017, Casa Morgana fue asaltada.

“Esta es la tercera vez que tenemos un incidente de esta índole, la primera fue hace como 5 años, casi 6, que entraron a la heladería y robaron todo lo que encontraron.

Foto: Twitter.

En 2020 sufrió un robo más y en enero de 2021 denunció que entraron a robar a su casa de San Miguel de Allende y “se llevaron todo”, Además, durante tres semanas recibió llamadas para tratar de robar en Casa Morgana.

Aunque la extorsión recién ocurrida no tendría relación con los hechos previos, denunció que no hay semana en la que no le llamen para extorsionarla por la heladería.

“Vienen de muchos lugares de la república, pero he encontrado que muchas de ellas vienen del 33 que es Jalisco, debe ser Jalisco, pero muchas. De cada tres, dos vienen del número 33”, explicó.

Extorsiona y pide “un varito” en Casa Morgana

El video de la extorsión a Casa Morgana, ocurrida el pasado martes, fue difundido en redes sociales por Kirén Miret.

En la denuncia, realizada a través de Twitter, se lee: !ayer llegó a @CasaMorgana este tipo mostrándonos una pistola para que le diéramos dinero”.

Las imágenes muestran a un sujeto parado frente a la puerta del local, quien le pide “un varito” al empleado.

Al respecto, Kirén Miret comentó que “pusimos cámaras de seguridad, porque las cámaras de seguridad no van a impedir que nos asalten, pero por lo menos podemos detectar al que nos está asaltando”.

Finalmente compartió que se reuniría con Omar García Harfuch, jefe de la Policía de Ciudad de México, tras el incidente ocurrido en la heladería, aunque dijo que no sabía si levantaría una denuncia en contra del señor.

“Voy a ir hacer lo conducente, no sé si voy a levantar una denuncia contra este hombre o no. El señor que estaba pidiendo pesos para lo que sea que necesitara, bajo un mecanismo de extorsión bastante equivocado, si hubiera pasado a pedir dinero de alguna otra forma, seguramente el chico se lo hubiera dado, pero cuando te muestran un arma las condiciones cambian”.



