Carmen Salinas subió un video a su canal de YouTube, en donde contó la historia de cuando conoció al fundador del cártel de Guadalajara, Caro Quintero, expresó que su encuentro fue en un centro penitenciario que se encuentra al norte de la Ciudad de México, en donde también se encontraba el actor Pepe Magaña.

El encuentro entre ambos surgió un día que Carmen fue a visitar al comediante que se dio a conocer en "Cachún, Cachún, ra ra!" como el profesor Villafuerte, en el centro penitenciario le dijeron que "El Jefe" quería comer con ella a lo que Salinas confundida expresó que no, la insistencia fue tanta que Carmen terminó aceptando dicha invitación, lo que ella no esperaba es que Rafael Caro Quintero fue quien la invitó a cenar.

"El jefe quería comer con nosotros, yo no sabía qué jefe pero nada me costaba ir para escucharlo y platicar con él, cuando llegamos con el dichoso jefe era el mismo Caro Quintero , ahí lo conocí, un hombre muy guapo… me tuvieron que decir quién era porque yo sólo lo había visto en los periódicos, que lo habían agarrado por muchas cosas. Ese día cené unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos y me atendió re bien", expresó.

La actriz de "Bellas de noche", "La pulquería", entre otras películas más, también comentó que quedó impactada con la medalla que ese día portada Quintero, ya que brillaba y relucía mucho.

"Traía una medalla grandota y bien bonita, cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas, una R de Rafael, también traía una hebilla, una señora hebilla, con sus iniciales, una R y una Q de Rafael Quintero, puros brillantes grandes y bonitos", añadió.

La exproductora de "Aventurera" confesó que la plática que sostuvo con Quintero se trataba de "un favor", en donde Caro le pedía que intercediera por su liberación con su "sobrino", el presidente de México en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, ya que el capo pensaba que eran familia por la coincidencia de apellidos, debido a que el papá de Gortari se llamaba Raúl Salinas Lozano y ella Carmen Salinas Lozano.

Foto: Caro Quintero

La actriz conocida por su interpretación en "Mi corazón es tuyo" agregó que ella llevaba una muy buena relación con la familia Salinas y que incluso la llamaban "tía", por este motivo Quintero pensó que eran familia de sangre.

Al final, el narcotraficante le ofreció a Carmen pagar la deuda interna y externa del País si ella hablaba con el expresidente para liberarlo, además le ofreció hacerse cargo de ella el tiempo que le restara de vida, a lo que se negó rotundamente y aclaró que Salina de Gortari no era su familiar.

Recordemos que fue en el año de 1985 cuando el líder y fundador del cártel de Guadalajara fue detenido por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en 2003 fue liberado.

