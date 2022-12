Captan a Elon Musk en Final del Mundial en Qatar

Llegó la hora de la verdad para Argentina y para Francia, ambas selecciones hicieron lo necesario para poder estar este 18 de diciembre en el Estadio Lusail, disputando la gran final de la extraña Copa del Mundo de Qatar 2022, y la presencia de Elon Musk llamó la atención a más de uno.

Elon Musk ha tenido un fin de semana controversial luego de su anunció este sábado de que se restablecerían las cuentas de varios periodistas que habían sido suspendidas de la red social.

Reporteros del New York Times, CNN y el Washington Post estaban entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche, luego de que Musk los acusara de compartir datos de su ubicación.

Pero ahora parece que no tiene otra preocupación más que disfrutar de la gran final del Mundial de Qatar 2022 y así lo dejó ver en un video de pocos segundos en su cuenta de Twitter.

"At World Cup right now", escribió el magnate.

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Ambos equipos buscan su tercer título del Mundial, uno de la mano de Lionel Messi y otro de la de Kylian Mbappé.

Con información de BBC

