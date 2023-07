Billie Eilish lanza canción sobre Barbie; estas son sus referencias a la muñeca más famosa

Billie Eilish es una compositora y cantante estadounidense que ha llevado su música a diferentes rincones del planeta, a su corta edad (21 años) ha estado en los eventos más exclusivos del mundo del espectáculo, por ejemplo en los premios Oscar.

Además es acreedora de siete Grammys y también es popular en diferentes plataformas digitales de música como Spotify donde cuenta con más de 55 billones de oyentes mensuales.

La joven se caracteriza por tener canciones llenas de melancolía y por decir de manera cruda, pero a la vez romántica, las situaciones por las que las personas pasan por lo menos una vez en la vida.

Las particularidades en el nuevo video de Billie Eilish para Barbie

Eilish dio a conocer hace tiempo, por un par de historias en Instagram que es fan de la muñeca.

Billie Eilish compartió un par de imágenes en su cuenta de redes sociales donde muestra lo fan que es de Barbie. / Foto: Tomadas de Instagram.

En su cuenta también informó a sus seguidores que colaboraría para la película de “Barbie” con la canción “What Was I Made For?” de la cual esta mañana se estrenó el video en YouTube.

La canción que forma parte del soundtrack de una de las películas más esperadas, tiene ese toque melancólico que sólo Eilish puede proyectar. Pero no sólo es la letra lo que llama la atención, sino algunas cosas que aparecen en el video.

El look de Eilish para el video

En el videoclip Eilish aparece como pocas veces se ha visto, es decir, con un look más fresco que acompaña con un peinado retro. El vestido amarillo junto con las zapatillas la hacen lucir espectacular.

Sin duda parece una barbie, cosa que pocas veces se ha visto en ella, ya que se caracteriza por su particular estilo de ropa más holgada. No obstante, ella luce impactante con cualquier look que utilice.

El maletín de Barbie

Al principio del video se observa cómo abre un maletín del que saca ropa miniatura para muñecas. Pero probablemente pocos notaron que éste tiene estampillas de las primeras muñecas de Barbie que salieron al mercado.

El look retro, junto con las calcomanías de las muñecas que aparecen en el maletín, hacen pensar que habla de la época de los sesentas, es importante mencionar que Barbie fue creada en 1959.

La ropa de Barbie que saca del maletín

Durante el video se observa que Eilish está sentada en lo que parece ser un pupitre o banca escolar, como lo haría cualquier niña que quiere jugar con sus barbies ella comienza a sacar todo del maletín.

Poco a poco se observa que los atuendos son los que ella ha utilizado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el conjunto Chanel que llevó en la alfombra de los premios Oscar o el que utilizó para los Grammys.

Billie Eilish en el nuevo video de What Was I Made For?. Foto: Captura de YouTube e Instagram @billieeilish

La tormenta

Algo que llama mucho la atención es que repentinamente aparece una tormenta con vientos muy fuertes, y pese a ello Eilish se mantiene en su pupitre “jugando”, como aferrándose a permanecer en ese lugar, recogiendo los atuendos que se caen al suelo.

Esto tiene sentido si ponemos atención a la letra que dice cosas como: “Solía ​​flotar, ahora sólo me caigo”, “Parecía tan viva, resulta que no soy real”, “No sé cómo sentirme, pero quiero intentarlo”, “Creo que olvidé cómo ser feliz”, entre otras.

En algún momento, la mayoría de personas experimentan el sentimiento de querer “reiniciarse”, cosa que también le pasa a los grandes artistas ¿será el caso de Eilish?

Por ejemplo, otro cantante que hizo alusión a su niñez, diciendo que prefería mantenerse en los buenos tiempos cuando nada era tan complicado y que no tenía tanta fama fue René Pérez con la canción “Residente”.

