Bill Gates compra acciones en Heineken, pero ¿no toma cerveza?

Bill Gates es uno de los hombres más poderosos y ricos a nivel mundial. El empresario de 66 años pasó a la historia como el fundador de Microsoft y recientemente compró las acciones de Heineken que estaban a la venta.

Su fortuna está valuada en más de 117 millones de dólares y ha sido nombrado una de las personas más influyentes de la época. Posee una colección de diferentes vehículos Porsches exclusivos, compró el Códice Hammer de Leonardo da Vinci y en 1997 adquirió su propio avión.

Pero más allá de su inminente riqueza y sus aportes al mundo de la tecnología, una de las curiosidades poco conocidas del empresario es la que tiene que ver con la cerveza.



Foto: Instagram @thisisbillgates

La razón por la que Bill Gates no toma cerveza

Gates adquirió una participación en Heineken el pasado 17 de febrero, día en que Fomento Económico Mexicano (FEMSA), empresa mexicana, la lanzó la venta por 3.7 millones de euros.

El suceso ocasionó sorpresa entre los seguidores del empresario y usuarios de internet. Y es que entre las inversiones favoritas de Bill Gates se encuentran FedEx, Waste Connections, Walmart, Caterpillar, Deere & Company, entre otras.

Según lo dieron a conocer diversos medios, entre ellos, El País, en 2018 declaró que la cerveza no era precisamente una de sus bebidas favoritas. Hecho que generó muchas dudas sobre la más reciente inversión de su fortuna.

Mediante un foro en Reddit, plataforma utilizada para la difusión de foros web, el multimillonario compartió con la comunidad de internautas que prefería beber otras cosas, antes que la cerveza.

En la sesión de "Ask Me Anything", es decir, preguntas y respuestas de Reddit, Gates mencionó que "no era un gran bebedor de cerveza". Seguido, añadió que lamentaba decepcionar a los verdaderos consumidores de la bebida alcohólica.

A manera de anécdota relató "Cuando estoy en algo como un partido de béisbol, solo bebo cerveza light (ligera) para seguirle la onda a todos los demás bebedores”.



Foto: Instagram @thisisbillgates

¿Cuál es la bebida favorita de Bill Gates?

En una entrevista para Business Insider, Gates confesó que es amante de la Coca-Cola Light. En lugar de despertarse con una taza de café, el empresario prefiere beber su refresco.

Años más atrás, durante una conversación con estudiantes del Betsy Layne High School, aclaró que le gusta desayunar con su refresco y un tazón de cereales "Cocoa Puffs", sabor chocolate.

Asimismo, su ex esposa Melinda French Gates también llegó a comentar que Gates es fan del refresco. Podría saltarse el desayuno pero nunca una lata de dicha bebida.

