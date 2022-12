El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al cantante Bad Bunny que se presente en el Zócalo capitalino, pero advirtió que sería sin pago, sino como colaboración, derivado de la clonación de boletos que hubo para su presentación en el Estadio Azteca.

"Le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, ojalá y venga; no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces", comentó esta mañana en su conferencia matutina, a la que se le conoce como "La Mañanera".



AMLO dijo que el cantante es solidario y sensible, y le hizo la solicitud porque muchos jóvenes se quedaron sin poder verlo, ya que se clonaron los boletos y no pudieron acceder.

"Él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico, y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude", dijo.



El presidente de México se refirió no sólo al concierto del artista más escuchado en el mundo en la CDMX, sino a la ocasión en que en el 2019 Bad Bunny se manifestó en Puerto Rico, junto a Residente y Ricky Martin.

En aquel momento, la sociedad de Puerto Rico se indignó ante la filtración de un chat del gobernador, Ricardo Roselló, en donde se burlaba de los muertos por el huracán "María", entre frases sexistas y homofóbicas, lo que detonó una serie de protestas en las que participaron los cantantes.

Bad Bunny y AMLO: la renuncia al inglés

A partir de ahí, Benito Antonio Martínez Ocasio habló sobre política, un tema que no tocaba en sus canciones y por el que tampco le habían preguntado en entrevistas. En el 2020 declaró a El País: "Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi", lo que reforzó apenas terminando su gira.

"Que viva América Latina!!! Que viva la música en español!!! att. Benito, de Puerto Rico pal mundo entero (sic)", escribió Bad Bunny el 11 de diciembre. Aunque ha colaborado con varios cantantes que hacen música en inglés, el puertorriqueño ha manifestado su rechazo a cantar en ese idioma.

Esa renuncia a hablar en inglés es algo que Bad Bunny comparte con López Obrador, el presidente de México, quien ha mencionado que no sabe hablar ese idioma, a diferencia de otros mandatarios, y se niega a hablarlo. Durante su visita a la Casa Blanca en noviembre de 2021, AMLO incluso lanzó un reto curioso a la intérprete, "a ver si puede", sobre traducir su mensaje al presidente de EU, Joe Biden.

Ese comentario desató las risas entre los presentes, incluido Biden, y uno de ellos soltó: "Sí, ella puede hacerlo".

