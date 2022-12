Bad Bunny ‘bendice’ a bebé de fan embarazada durante concierto, TikTok se viraliza

Durante uno de sus conciertos en tierra azteca, el cantante más popular de acuerdo con las listas de reproducción de Spotify, Bad Bunny, felicitó a una mujer embarazada que se encontraba cerca del escenario.

En un video subido a TikTok por la usuaria @andreajaquelyne, se observa cómo el cantante felicita a la pareja y les pregunta por el tiempo de embarazo, a lo que la mujer señaló que cinco meses.

“Felicidades, yo ni me he casado, ni tengo hijos, ni nada de eso, yo cuando veo eso todavía me sorprendo así que felicidades por eso”, dijo.



De igual forma bromeó con el joven, pues le dijo que tiene cara de ser celoso, posteriormente interpretó una canción que se llama “ Yo no soy celoso” y continuó con el show.

“Se ve que es celoso, se le ve en su cara y yo sé que los hombres mexicanos no son celosos, pero él se ve que es celoso”, comentó.

ayef / sal