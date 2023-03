¡Atención! No hay boletos digitales para el festival Pa'l Norte 2023

El Tecate Pal Norte está a unos días de realizarse y ha advertido a los asistentes que en esta edición 2023 sólo hay boletos impresos.

A través de su cuenta de Twitter el festival que se realizará el 31 de marzo, 1 y 2 de abril advirtió que no existen los boletos digitales para ingresar al evento por lo que es muy importante llevarlos en físico.

La fecha límite para recoger los boletos en los Centros Ticketmaster es el 29 de marzo. Es muy importante llevar la tarjeta con la que se realizó la compra de boletos, así como identificación oficial y el número de confirmación para que se entreguen en forma física.

Los organizadores del evento Pal Norte han aclarado que la apertura de taquilla el mismo día del festival dependerá de la disponibilidad de boletos, por lo que lo recomendable es comprarlos antes.

En el Line Up del festival se contempla a Billie Eilish, Twenty One Pilots, The Killers, 5 Seconds of Summer, Panteón Rococó, Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Manuel Turizo, Steve Aoki, Tokimosta, entre otros.

¿Dónde y cuándo es el Tecate Pal Norte?

El festival que reúne a decenas de músicos frente a sus fanáticos se realiza en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Éste se realizará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril del 2023. Los horarios de acceso para los tres días son a partir de las 14:00 horas.

Entre los servicios que habrá son estaciones de agua gratuita, asistencia médica, cajeros automáticos, renta de lockers, alimentos y bebidas. Además de mercancía oficial del evento.



Cartel Tecate Pal Norte 2023

