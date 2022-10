Así te puedes librar de los limpiaparabrisas; truco se hace viral en TikTok

A todos nos ha pasado que al conducir cuando te encuentras en un semáforo en rojo o en medio del tráfico, de la nada sale un sujeto que empieza a limpiar tu parabrisas, y por más que le haces señas para que se detenga, insiste para después pedirte una propina por su trabajo.

Si eres de las personas a quienes les molesta lo anterior, un usuario de TikTok compartió una solución que podría ayudarte con dicho problema.

“Te voy a enseñar una técnica infalible para que no le tengas que dar dinero a los limpiaparabrisas nunca más”, menciona en el video.

De acuerdo con el usuario Max Ortiz (maxort), cuando el sujeto se acerque y arroje agua en el parabrisas, lo que se debe hacer es accionar el botón de los limpiaparabrisas del vehículo, lo que provocará que se aleje y desista de su acción.



“A mí me funciona siempre, aplíquenla y me dicen que tal les fue”, concluye el video.

El truco causó varios tipos de reacciones entre los demás usuarios de la red social: desde quienes señalan que no funciona hasta quienes dicen que nada cuesta darles aunque sea cinco pesos porque son personas necesitadas.

“Wey, ya lo hice y los hicieron hacia el frente y siguieron limpiando hasta el de atrás”, “No se vayan a quedar pobres por darle $5 pesos, ni más pobre ni más rico”, “yo me apego al carro del frente, y no pueden pasar de un lado al otro xd”, “a nosotros nos pasó y se enojó, y nos empezó a tirar cosas al carro. En Toluca la bella” y “Lo único que hay que hacer, es decir que no, aunque te hayan echado agua y después no darles dinero. ¡Y listo!”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Automovilista balea a limpiaparabrisas en Zapopan

Este truco recuerda a un incidente ocurrido hace unos días en Zapopan, Jalisco, donde un limpiaparabrisas resultó lesionado luego de que fuera baleado por el conductor de un vehículo, quien les pidió que no limpiara sus vidrios.

El hecho ocurrió el pasado 19 de octubre en la colonia Valle Real, en el cruce de las avenidas Servidor Público y Santa Margarita, donde el limpiaparabrisas intentó hacer su trabajo, ignorando las peticiones del automovilista, quien lo hirió con un balazo en la pierna derecha.

De acuerdo con información de El Informador, el herido fue trasladado hacia la Cruz Verde Norte en estado de regular a grave.

