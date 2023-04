El pasado 11 de abril el magnate, Elon Musk, anunció que la fecha límite para eliminar el distintivo de verificación de Twitter sería el 20 de abril. Posterior a eso, los usuarios tienen la opción de pagar una cuota para conservar la marca azul.

El servicio de suscripción al que se le llamó Twitter Blue, causó controversia entre los usuarios. Incluso la ONG, Reporteros Sin Fronteras (RSF), opinó que esta medida favorece la desinformación.

Al respecto, Twitter aseguró en un artículo que los suscriptores tendrán la marca de verificación azul después de una revisión que ayude a garantizar que, en efecto, las cuentas cumplan con todos los criterios de elegibilidad.

El precio para Estados Unidos en dispositivos móviles es de 11 dólares al mes o de 115 al año, según información del sitio. El costo de 8 dólares es para PC.

En el caso de México, el pago será de 200 pesos al mes en iOS o Android, y 145 en la web. Mientras que el costo anual será de dos mil 100 pesos para los dispositivos móviles y de mil 520 para la web (monitor de escritorio).

Cuenta de Elon Musk con verificación

Elon Musk responde a Stephen King en Twitter

Este jueves millones de usuarios perdieron la verificación de sus cuentas, incluyendo celebridades, figuras del medio político y religioso. Como el Papa Francisco, Rosalía, Lady Gaga, Justin Bieber, Donald Trump, entre otros.

Pero quién tuvo suerte fue el escritor estadounidense, Stephen King, que mencionó en un tuit que él no pagó por la suscripción y aún así conservaba la distintiva paloma azul.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue, no lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono, no lo he hecho”, publicó.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Lo sorprendente es que Elon Musk le comentó con un: “De nada, namaste”. Esto sorprendió a millones, quienes externaron su molestia.

“Elon, por favor, deja de hacer esto. Las personas no deberían tener una marca de verificación azul a menos que elijan y se paguen a sí mismas. Actuar así no te diferencia del liderazgo anterior de Twitter”, “Hacer que alguien que no sea el propietario de la cuenta solicite y pague la verificación sin su consentimiento es una práctica turbia. Sí, eso también se aplica al CEO”, fueron algunas opiniones.

Es importante mencionar que Musk tomó esta medida para darle a la plataforma mayores ingresos.

No obstante, sólo el 0.2% de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue. Alrededor de 116 mil personas se suscribieron en el mes de marzo, de acuerdo con información de Similarweb.



