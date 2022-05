Así puedes inscribirte mujer al salario rosa en Edomex

Esta mañana, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó algunas tarjetas del programa social dirigido para mujeres, "Salario Rosa", en Tultitlán.

El "Salario Rosa" es un programa social del Edomex destinado a las mujeres de 18 a 59 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza, que se dediquen al trabajo del hogar, no perciban remuneración y sean responsables del cuidado de una o más personas que tengan alguna discapacidad, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo.



¿De cuánto es el ingreso por "Salario Rosa"?

La cantidad que se le da a las beneficiarias es de 2,400 cada uno, en una y hasta en seis ocasiones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

Quiénes pueden acceder al "Salario Rosa"

a) Habitar en el Estado de México;

b) Tener entre 18 y 59 años de edad;

c) Presentar condición de pobreza;

d) Dedicarse al trabajo del hogar y no percibir ingresos por un empleo formal;

e) Ser responsable del cuidado de una o más personas que tengan alguna discapacidad

Requisitos para "Salario Rosa"

a) Entregar copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México y original para su cotejo. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y el domicilio de la solicitante, deberá entregar copia de la CURP y comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a un año o constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente solo en los casos en que no se cuente con alguno de los anteriores;

b) Las beneficiarias que manifiesten interés de continuar en el Programa una vez concluida la entrega de apoyos monetarios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal vigente, deberán cubrir:

Solicitud por escrito de permanencia en el Programa;

Presentar carta compromiso para realizar actividades de desarrollo comunitario, o en su caso; formato de realización de actividades de desarrollo comunitario; y

Haber participado en alguna actividad de capacitación para el desarrollo humano, presentando copia de documento que lo acredite;

c) Para el caso de las beneficiarias, que manifiesten su interés de continuar en el programa, que hayan cursado la capacitación para el desarrollo humano y realizado actividades de desarrollo comunitario, deberán presentar:

Solicitud por escrito para realizar actividades de emprendedurismo.

¿Cuándo sale la convocatoria para "Salario Rosa" 2022?

La última convocatoria de este año fue en febrero 2022, por lo que hay que esperar la próxima, cuando también se abrirá el registro en línea ciertos días.

Lee también Bienestar anuncia dispersión de pensiones con depósitos bancarios

Lee también

cg