Así fue como un grupo de salvavidas rescataron a 2 turistas de morir ahogados en Acapulco; video se vuelve viral

Momentos de tensión se registraron en playas de Acapulco, Guerrero, luego de que dos turistas quedaran atrapados por el oleaje y las corrientes marinas. La intervención de varios salvavidas evitó consecuencias mayores, hecho que generó revuelo en redes sociales.

Lee también: Trend viral de Rhode; así puedes hacer tu propia sesión de fotos con IA gratis

Salvavidas rescatan a turistas en playas de Acapulco

El suceso fue grabado por personas que se encontraban en la zona y compartido en plataformas comoX (antes Twitter). En las imágenes se observa a los rescatistas durante labores de vigilancia, momento en el que detectaron a las personas con dificultades para mantenerse a flote. Al identificar el riesgo, ingresaron de inmediato al mar para auxiliar a los afectados.

🚨🚨🚨La que Corre y Vuela



Mientras tanto, los Salvavidas del Charco Acapulqueño, se rifan el físico, cuando los turistas hacen caso omiso a las recomendaciones. pic.twitter.com/D02bawp6UT — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 2, 2026

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral en redes, donde usuarios señalaron que la playa contaba con bandera roja, la cual indica prohibición para nadar debido a condiciones como oleaje elevado o corrientes intensas.

Asimismo dejaron comentarios como:

"Adicionando que no tienen sueldo y el municipio no les da nada, solo propinas de la gente"

"Mi reconocimiento y respeto a estos hombre que no solamente lucha contra el mar sino con la irresponsabilidad de la gente"

"Que los multen económicamente por tercos y lo cobrado o parte importante de la multa, se los den a los salvaguardas"

Lee también: ¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

¿Qué significan los colores de las banderas en la playa?

De acuerdo con la normativa, las playas turísticas deben contar con salvavidas, quienes vigilan el área y colocan banderas informativas en coordinación con Protección Civil. Estas señales funcionan como un sistema de advertencia, las cuales significan lo siguiente:

Bandera verde o blanca : condiciones aptas para nadar.

: condiciones aptas para nadar. Bandera amarilla : acceso permitido con precaución por cambios en corriente u oleaje .

: acceso permitido con precaución por cambios en u . Bandera roja : prohibido nadar por riesgo asociado a oleaje , tormentas , fauna marina o contaminación.

: por riesgo asociado a , , fauna marina o contaminación. Bandera negra: playa cerrada y acceso restringido al mar.

Conoce el significado de las banderas en la playa para evitar ponerte en riesgo. Foto: Unsplash

También te interesará:

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro?; mitos y realidades sobre la higiene canina

No basta con enjuagar: la técnica eficaz para lavar un vaso; conoce cuándo reemplazarlo

¿Quién era Gabriela Rico?; usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv