Así fue como un grupo de salvavidas rescataron a 2 turistas de morir ahogados en Acapulco; video se vuelve viral

Momentos de tensión se registraron en playas de Acapulco, Guerrero, luego de que dos quedaran atrapados por el oleaje y las corrientes marinas. La intervención de varios salvavidas evitó consecuencias mayores, hecho que generó revuelo en redes sociales.

Salvavidas rescatan a turistas en playas de Acapulco

El suceso fue grabado por personas que se encontraban en la zona y compartido en plataformas comoX (antes Twitter). En las imágenes se observa a los rescatistas durante labores de vigilancia, momento en el que detectaron a las personas con dificultades para mantenerse a flote. Al identificar el riesgo, ingresaron de inmediato al mar para auxiliar a los afectados.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral en redes, donde usuarios señalaron que la playa contaba con bandera roja, la cual indica prohibición para nadar debido a condiciones como oleaje elevado o corrientes intensas.

Asimismo dejaron comentarios como:

  • "Adicionando que no tienen sueldo y el municipio no les da nada, solo propinas de la gente"
  • "Mi reconocimiento y respeto a estos hombre que no solamente lucha contra el mar sino con la irresponsabilidad de la gente"
  • "Que los multen económicamente por tercos y lo cobrado o parte importante de la multa, se los den a los salvaguardas"

¿Qué significan los colores de las banderas en la playa?

De acuerdo con la normativa, las playas turísticas deben contar con salvavidas, quienes vigilan el área y colocan banderas informativas en coordinación con Protección Civil. Estas señales funcionan como un sistema de advertencia, las cuales significan lo siguiente:

  • Bandera verde o blanca: condiciones aptas para nadar.
  • Bandera amarilla: acceso permitido con precaución por cambios en corriente u oleaje.
  • Bandera roja: prohibido nadar por riesgo asociado a oleaje, tormentas, fauna marina o contaminación.
  • Bandera negra: playa cerrada y acceso restringido al mar.
Conoce el significado de las banderas en la playa para evitar ponerte en riesgo. Foto: Unsplash
Conoce el significado de las banderas en la playa para evitar ponerte en riesgo. Foto: Unsplash

