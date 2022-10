Así es Super Mario Bros, la película de 1993 que fue destrozada por la crítica y ahora es "de culto"

Universal Pictures sorprendió a cinéfilos y a videojugadores por igual hace unos días, cuando se publicó el tráiler de "The Super Mario Bros. Movie", la película animada que se inspira en el popular personaje de Nintendo y que está prevista para llegar a los cines en 2023.

Dicho avance suma millones de reproducciones en plataformas digitales, y ha recibido comentarios como "se me erizó la piel mientras veía el trailer"; "en el cine a más de uno se nos escapará una lágrima", o "Nintendo nunca deja de sorprendernos".

Pero no todos saben que Mario ya había llegado a la gran pantalla. Hace casi 30 años, el plomero italiano protagonizó una cinta que en su momento fue despedazada por la crítica y que aparece en diversas listas de "las peores películas de todos los tiempos".

Aunque también se ha ganado el aprecio de varios internautas, quienes la consideran una película de culto. Así que, para que saques tus propias conclusiones, te contamos de qué se trata.

¿Cómo es la película de Super Mario Bros de 1993?

Estrenada en 1993 y dirigida por Anabel Jankel y Rocky Morton, Super Mario Bros se distingue de esta nueva versión porque no incluye animaciones, sino que en ella aparecen actores a cuadro, es decir, se trata de un live action.

Así, Bob Hoskins y John Leguizamo, caracterizados como Mario y Luigi, respectivamente, se envuelven en escenarios que combinan elementos de la cultura estadounidense con otros salidos de la fantasía y de la ciencia ficción.



El aspecto OFICIAL de Mario y Luigi en la película de Super Mario Bros. (La de 1993). pic.twitter.com/JEgmOXkl1e — Nintendatos (@Nintendatos) October 6, 2022

Otro aspecto que resalta es que los hermanos no se encuentran en el Reino Champiñón —el lugar ficticio donde suelen ambientarse los videojuegos de Mario—, sino en Brooklyn, Nueva York, donde trabajan como plomeros para poder pagar la renta.

Y cuando una estudiante universitaria llamada Daisy es secuestrada por dos maleantes, Mario y Luigi se aventuran en las alcantarillas para rescatarla y llegan a una dimensión alterna llamada Dinohattan. La ambientación de este lugar es obra de David L. Snyder, quien previamente había trabajado en Blade Runner.



Super Mario bros 1993 be like set in "MushroomPunk" "MushroomPunk-Edgerunners" pic.twitter.com/AtTWU4zG1e — NCH (@NCHproductions) October 13, 2022

En dicho lugar habitan seres bizarros, en el sentido anglosajón de la palabra. Entre ellos está Bowser, quien se comporta como un tirano frente a sus secuaces, además de que aparecen criaturas muy queridas por los fanáticos de Mario, como Toad, que es un guitarrista callejero de estilo rockabilly, así como Yoshi, que luce como un velocirraptor.



The job they did translating Bowser to the big screen in the 1993 'Super Mario Bros.' movie remains an incredible cinematic achievement. pic.twitter.com/E3B53n9oUM — MovieRankings.net (@LightsCameraPod) May 15, 2018

Uma das esquisitices do filme Super Mario Bros. de 1993 é q Toad foi reimaginado como um Rockabilly futurista. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/1UpekyC2Gu — Victor-Hugo Borges (@victorhvgo) December 26, 2019

Ojo, ya se sabe como va a ser Yoshi en #SuperMarioBrosMovie. Originalidad: "Super Mario Bros" 1993 pic.twitter.com/EiboQOAyoo — | #SUPERMARIOBROS (@ittsdaniii04) October 7, 2022

Ayer vi la primera pelicula real de Super Mario Bros de 1993 con los Sharknadosy no me parece tan horrible como se pone eh pic.twitter.com/Uft1olwoTB — FB| Manolo (@ManoloBolos) October 7, 2022

¿Cómo se apellidan Mario y Luigi en la película de 1993?

Una escena peculiar es aquella donde la policía de Dinohattan detiene a Mario y Luigi de forma arbitraria, "por ser plomeros", y en el momento en que están por colocarlos tras las rejas les preguntan sus nombres completos.

Mario asegura que su apellido es "Mario", de modo que su nombre completo sería "Mario Mario", mientras que Luigi aclara que no se llama "Luigi Luigi", sino "Luigi Mario", lo cual ha llevado a varios cibernautas a la conclusión de que por ello se les conoce como los "hermanos Mario" —Mario Brothers—.

Este dato, no obstante, jamás ha aparecido en ninguno de los videojuegos de Mario desarrollados o licenciados por Nintendo, ni en sus demás productos derivados, por lo que no suele estar considerado entre los elementos oficiales del universo ficticio.

Walk the Dinosaur, el tema de la película de Super Mario Bros

Otro detalle interesante es que en la película se escucha la canción "Walk the Dinosaur" de la banda de pop rock Was (Not Was), en este caso interpretada por la banda ficticia "The Goombas" y con la voz del artista de funk George Clinton.

Dicho tema cuenta con un videoclip en el que abunda el uso de los efectos especiales, y donde algunas escenas del filme se intercalan con peinados extravagantes, lagartos enormes y bailarinas con indumentaria de cavernícolas, lo cual ha inspirado diversos memes.



walk the dinosaur (1993) ~ george clinton and the goombas this song appears in the movie “super mario bros”. the music video is three pixels lol but fun and chaotic nevertheless pic.twitter.com/SP27UILB74 — ms nasty (@funkyreputation) July 22, 2021

¿Cómo fue el rodaje de Super Mario Bros?

John Leguizamo cuenta en su autobiografía que él y Bob Hoskins estaban "constantemente alcoholizados" durante la filmación de Super Mario Bros, lo cual sería un mecanismo de defensa ante lo difícil que les estaba resultando la producción, según se lee en un artículo del sitio web Showbiz Cheat Sheet.

Además, este hábito podría haber contribuido a que Hoskins se rompiera un dedo, esto mientras filmaban una escena automovilística en la que el actor aceleró de manera súbita y causó el cierre repentino de una puerta, de acuerdo con el mismo sitio.

Y en una entrevista con el diario británico The Guardian, Hoskins contestó las siguientes preguntas: "¿Cuál ha sido tu peor trabajo?", "Super Mario Bros"; "¿Cuál ha sido tu peor decepción?", "Super Mario Bros"; "Si pudieras editar tu pasado, ¿qué cambiarías?", "No habría estado en Super Mario Bros".



¿Os acordáis de la película de "Super Mario Bros" de 1993?

Aquí claramente se pasa de lo lamentable a lo extraordinario. pic.twitter.com/hWHGTsjBmZ — | #SUPERMARIOBROS (@ittsdaniii04) October 7, 2022

Super Mario Bros: el legado

La crítica no ha sido muy benevolente con esta película. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, cuenta con una "aprobación" del 25%, acompañada del texto: "a pesar de sus apantalladores sets y efectos especiales, Super Mario Bros adolece demasiado en historia y sustancia como para ser considerada algo más que una novedad".

Mientras que Shigeru Miyamoto, creador de Mario, consideró en 2007 que "fue un proyecto muy divertido al que le dedicaron un gran esfuerzo. Lo único que aún lamento es que quizá haya intentado parecerse demasiado a los juegos de Mario Bros".

"En ese sentido, se convirtió en una película acerca de un videojuego, en lugar de ser una película entretenida por sí misma", dijo.

Aún así, con el tiempo se ha ganado un sitio en la historia de las películas basadas en videojuegos. De acuerdo con la revista norteamericana Wired, su productor, Roland Joffé, ha dicho que "no es que defienda la película, es solo que, de alguna manera extraña, fue un artefacto extraordinario y rico que se ganó su lugar. Tiene un extraño estatus de culto".



¿Está en auge el fandom de la película de #SuperMarioBros (1993) gracias a la nueva película de @illumination? #SuperMarioMovie #SuperMarioBrosMovie pic.twitter.com/en1m3YArAe — Super Mario Bros. Movie Spain (@SMBMovieSpain) October 6, 2022

E incluso se puede hallar en YouTube, como respuesta a algunas escenas de la película, comentarios como "me encanta la película de Super Mario y su versión de ciencia ficción, distópica y semi-ciberpunk del concepto. El diseño del set es fantástico", y "piensen en ella como el primer fan fiction famoso de Mario o como un precursor del mar de parodias y homenajes que llegaron a principios de los 2000".

Durante más de 25 años, la película de Super Mario Bros de 1993 se mantuvo como la única producción cinematográfica basada en una propiedad intelectual de Nintendo, pero esto cambió en 2019, cuando se estrenó Detective Pikachu.

