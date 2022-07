Así es Edy Smol, el fashionista alabado por AMLO: "judío guadalupano" y luchador contra el cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles como “muy bueno” en redes sociales a Edy Smol, crítico de moda y simpatizante de la 4T.

“Él es muy bueno, ya lo voy a perjudicar pero ni modo. Muy inteligente, sabe argumentar, argumenta y eso es pues que no se insulte, sino que haya debate con argumentos”, expresó el presidente López Obrador.

¿Quién es Edy Smol?

Edgar Smolensky, conocido como Edy Smol "el gurú de la moda", es un destacado influyente en el mundo del fashionismo, quien ha participado en programas como "Cuídate de la cámara", "Estilo DF", entre otros.

Combate contra el cáncer de colon

A través de una entrevista con TVyNovelas, Smol detalló el pasado mes de marzo que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon.

“He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, reveló el conductor a la revista.

Asimismo, expresó que no le tiene miedo a la muerte. “No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, manifestó.

Actualmente el conductor de televisión comparte en sus redes el proceso contra el cáncer de colón que padece.

Participación en medios independientes

Por su parte, el "el gurú de la moda" ha participado en diferentes programas de medios independientes en YouTube, con quien debate y argumenta sobre las acciones del mandatario mexicano y los problemas del país.



Entre los programas que ha participado están: "Sin Mascaras" con Manuel Pedrero y Hans Salazar a través de la plataforma de videos y "Sin Censura" con Vicente Serrano.

Muestra apoyo a AMLO

Además de ser un amante de la moda, Edy Smol ha manifestado su favoritismo y apoyo hacia el presidente López Obrador, pues lo deja ver en redes sociales.

Apoyo a México, admiro a AMLO por su humanidad y capacidad para tener ecuanimidad al haber recibido un país saqueado, quebrado casi, vulnerado y violentado y después encima recibir una pandemia global como esta sin precedentes, le admiro este temple y optimismo para salir adelante", ha escrito Edy en Twitter.

De igual manera, Edgar Smolensky refirió al periodista Gustavo Adolfo Infante que le encanta el “tema humano y espiritual”. Descendiente de una familia judía sobreviviente del holocausto, Edy se considera “judío muy light” y “hasta guadalupano”.

En tanto, en el programa "Miembros al Aire", Smol contó que en su infancia grabó comerciales de televisión, “desde chicles, hasta leche en polvo, hasta caldo de pollo, hasta chiclosos”.

El también empresario contó que su primer empleo fue como cargador de cajas, además que desempeñó labores de serigrafía.



