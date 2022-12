Ángel despertó del coma tras 9 meses, el adolescente sufrió un accidente de tráfico

Un adolescente despertó luego de nueve meses de estar en coma tras sufrir un accidente de tránsito cuando andaba en patineta.

La historia de Ángel se viralizó en redes sociales debido a que su tía abrió una página en GoFundMe para recabar fondos para ayudarse con las terapias y recuperación del adolescente.

Ángel habría quedado en coma tras ser golpeado por un vehículo luego de que un grupo de adolescentes presuntamente lo arrojó al arroyo vehicular, de acuerdo con el diario inglés Daily Mail.

Tras nueve meses de no perder la esperanza, su tía Belki Brizuela compartió las buenas noticias sobre la salud del adolescente a través de GoFundMe. Detalló que Ángel salió del coma y está despierto. Además ha logrado mover la parte izquierda del cuerpo, por lo que iniciará con terapia para estimular su cerebro.

Foto: Tomada de GoFundMe

Además, un video compartido en TikTok muestra la evolución del joven desde que despertó del coma. Una enfermera celebra que logra mover su pierna izquierda mientras se encuentra recostado sobre la cama de un hospital.

El accidente que dejó a Ángel en coma ocurrió el 28 de febrero cuando un par de jovenes lo empujaron hacia el arroyo vehicular y fue golpeado por un auto. Nueve meses después el adolescente le ha devuelto la esperanza a su familia.

De acuerdo con el Daily Mail, cuatro adolescentes fueron arrestados por estos hechos sin embargo no duraron presos más de seis meses, algunos incluso horas.