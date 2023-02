Adrián Marcelo: "¿Tu amigo 'La Mole' es gordo, también lo odias?" responden fans a polémica

Tras su intervención en “Mal Influencers", proyecto dirigido por Karla Panini y Jaír Villareal, Adrián Marcelo no ha dejado de ser blanco de ataques en redes sociales, debido a que fue señalado por comentarios gordofóbicos.

El conductor encabezó las búsquedas de internet después de colaborar con Karla Panini en un video, en el cual ambos compartieron su opinión sobre las personas con sobrepeso y su aparición en portadas de revistas.

“Hoy sí me siento con la libertad de mandar a la ver... a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, comentó el youtuber en el episodio número 36 del podcast. Entre burlas, el originario de Monterrey justificó que hizo sus comentarios porque se trataba de un tema de salud y no de gordofobia.



¿Adrián Marcelo también ofendió a “La Mole”, su amigo?

El clip de Adrián Marcelo y Karla Panini le dio la vuelta a la red. Y es que varios de sus seguidores dijeron sentirse ofendidos por la manera de pensar del youtuber.

No obstante, internautas no tardaron en recordarle al comediante que Iván Fematt "La Mole", quien es su amigo cercano y compañero de Multimedios, también ha pasado severos problemas de salud por motivos del sobrepeso.



“Ya dejen de seguir y darle espacios en TV a pelados como Adrián Marcelo. Lo peor es que en su gordofobia hay misoginia porque a los hombres gordos, como su compañero Iván "La Mole", no los ataca de esta forma. Lamentable.” escribió el periodista Ángel Plascencia a través de Twitter.

Otros usuarios de la plataforma aprovecharon para reclamarle que, si era tan gordofóbico, no debería colaborar con “La Mole”. Hay que recordar que los locutores comparten un canal de Youtube, el cual bautizaron como “Hermanos de leche”.

Paulo Chavira pide a internet no ofenderse por los comentarios de Adrián Marcelo

A raíz de la polémica, Paulo Chavira, comentarista de Fox Sports, envió un mensaje a su amigo Adrán Marcelo mediante su cuenta de Twitter. Pero lo hizo con el sarcasmo que lo caracteriza.

Dybola señaló que el hate hacia Marcelo era injustificado, pues los únicos que tienen el poder de combatir el sobrepeso son las mismas personas que lo padecen. “¿Qué son esas idioteces de que los gordos se están ofendiendo porque les dicen que no somos atractivos y nos vamos a morir?”, comentó.

“Deja de ser estúpido y no te ofendas por chistes” y añadió que los problemas de autoestima y seguridad de las persona con sobrepeso no surgen por los chistes que hacen los comediantes, sino que vienen “desde casa”.

“Yo no quiero ver viejas así en Kalvin Clein, porque no venden, no dejan. Es mercadotecnia”. A manera de humor, el presentador señaló que Adrián Marcelo no fue a su podcast porque es gordofóbico.



¿Qué es la gordofobia y por qué es considerada grave?

La gordofobia es el tipo de discriminación y violencia que se ejerce contra quienes padecen sobrepeso. A través de ella, se burla, marginan, estereotipan, rechazan y vulneran los derechos de las personas por su apariencia física.

De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, la gordofobia es un fenómeno sociocultural que produce odio contra los cuerpos que no entran dentro de los cánones corporales normativos.

La discriminacion hacia personas con sobrepeso ha cobrado relevancia en los últimos años y, en especial, dentro del ámbito de internet. Este tipo de conductas atentan contra la salud mental; provocan repulsión y rechazo social; y entre las más alarmantes se encuentra la generación de problemas alimenticios.

