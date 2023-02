Adele, Cara Delevingne... y famosos que se dieron cita para “concierto” de Rihanna en el Super Bowl

Los famosos se dieron cita en el State Farm Stadium Glendale en Arizona, Estados Unidos para disfrutar del Medio Tiempo del Super Bowl que este año estuvo a cargo de Rihanna.

La cantante, originaria de Barbados, sorprendió con el anuncio de su embarazo en pleno espectáculo, dejando ver su vientre entre un jumper rojo.

A través de sus cuentas de redes sociales, celebridades como la modelo Cara Delevingne compartieron instantáneas desde el estadio antes de la presentación de la cantante barbadense.

Foto: Instagram.

Llamó la atención la leyenda en la camisa que vestía la modelo: “Concierto de Rihanna interrumpido por un juego de futbol, raro pero cómo sea”.

H.E.R. también se sumó a la idea del concierto de Rihanna publicando una imagen desde sus redes sociales en donde se le ve a nivel de campo.



Mientras que otras artistas como Adele y Billi Eilish fueron captados sentadas entre el público durante el desarrolló del duelo entre Los Eagles y Los Chiefs. La artista charla con algunas personas mientras luce unas gafas de sol.

when they tell me i can watch the super bowl just because adele and rihanna are there

pic.twitter.com/uefozkFhIl

— (@adeles_wine) February 12, 2023