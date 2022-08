Acusan en redes que sujeto se masturbó en función de cine de Dragon Ball Super

Una usuaria de redes sociales compartió un hilo sobre un acto de presunta pedofilia del que fue testigo junto a su novio y un amigo en un cine de Culiacán.

A través de un hilo en Twitter, la usuaria @estefaniaos_ compartió el relato que su novio denunció en redes luego de que acudieran a ver la película Dragon Ball Super: Super Hero en una de las salas de la cadena Cinépolis.

"El día de ayer me ocurrió algo que no quiero que se repita", comienza explicando, para relatar que al entrar a la sala él, su novia y su amigo tomaron sus asientos y la actitud de un hombre llamó su atención, por lo que minutos después de haber comenzado la función decidió voltear a verlo y fue entonces que se dio cuenta que se estaba masturbando justo detrás de un niño.

"Rápidamente salí e hice un desmadre diciendo que lo sacaran, que se estaba masturbando en una función de niños y que vi todo [...] tenía miedo, volteo a ver la sala en la que estaba y veo a la persona que se estaba masturbando tratando de salir y solo me salió decir 'es ese pend..., ese hijo de pu... se estaba masturbando detrás de un niño'", explicó el denunciante.

Sin embargo, contó que la reacción del personal del cine fue decirle "no hagas nada, la tienes de perder tú", además que el gerente llegó al lugar del incidente 15 minutos después para decirle "ya se fue, no podemos hacer nada", por lo que pidió hablar con la encargada para decirle que revisara las cámaras e identificar al sujeto, para no volver a permitirle el acceso, pero la respuesta volvió a ser negativa cuando le contestó que la grabación no es de buena calidad y que la acción de ver las grabaciones no estaba permitida.

Por lo anterior, el usuario escribió lo siguiente:

"Este mensaje no lo hago con fines de quemar ni hacerme viral, solo quiero que si 2 personas leen esto sepan que esto está pasando en Culiacán, al menos sé que hay una persona masturbándose en salas infantiles y que al menos @cinepolismx no está haciendo nada y no le importa si sus clientes son pedófilos, por favor".

Les comparto un hilo de mi novio de lo que nos pasó en @Cinepolis Culiacán, tengan cuidado en todo momento, no estamos seguros en ninguna parte. pic.twitter.com/cujuLcO9de — fiestón (@estefaniaos_) August 22, 2022

También pidió tener cuidado cuando acudan a las funciones, pues podría pasarle a cualquier persona.

Cinépolis responde a denuncia

Tras el relato en redes sociales y el impacto que tuvo entre los usuarios, la cadena de cines respondió al hilo de Twitter compartido por la novia del denunciante, donde lamentó el hecho y pidió que se pusieran en contacto, para tomar acciones.

"Hola, lamentamos mucho que hayan pasado esta situación tan lamentable. Te agradecemos por ponerte en contacto con nosotros y por alzar la voz. Tu caso nos ayudará a tomar consideraciones y acciones ante estas situaciones. Nos pusimos ya en contacto contigo por DM. ¡Gracias!", escribió Cinépolis.

Hola, lamentamos mucho que hayan pasado esta situación tan lamentable. Te agradecemos por ponerte en contacto con nosotros y por alzar la voz. Tu caso nos ayudará a tomar consideraciones y acciones ante estas situaciones. Nos pusimos ya en contacto contigo por DM. ¡Gracias! — Cinépolis (@Cinepolis) August 23, 2022

