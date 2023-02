Abuela se encuentra 15 mil dólares, los devuelve y recibe la mejor recompensa de su vida

Dianne Gordon es una mujer de 65 años que vive en Michigan, Estados Unidos. Todos los días camina cinco kilómetros para asistir a su trabajo, una tienda VC’s Fresh Marketplace. Si bien la abuela tiene su propio vehículo, el año pasado tuvo algunos problemas de funcionamiento y no lo pudo reparar. Pero por tener un gesto honesto, la anciana recibió una recompensa y esta rutina cambió.

La vida de esta señora cambió por completo cuando el pasado 21 de enero se encontró una bolsa con 15 mil dólares adentro. El momento ocurrió en una gasolinera (BP Gas Station) cerca de Pontiac Lake Road. Allí la mujer se detuvo para comprar un snack y terminó viendo el paquete que, además de dinero, contenía tarjetas de buenos deseos para una pareja que recién se había casado.

Si bien ese dinero le hubiera venido bien para reparar su vehículo, Dianne pensó: “Esto no me pertenece, yo necesito llamar a un oficial de policía”. Según relata el medio Fox News, la abuela se contactó con la policía. “Esto no sucede muy a menudo, que alguien encuentre una gran suma de dinero y la entregue”, comentó el jefe de la comisaría, Dan Keller.



Las autoridades encontraron a los dueños del dinero, que efectivamente se habían casado recientemente, y la esposa del oficial de policía que atendió la llamada de Gordon, Stacy Connell, emprendió una colecta comunitaria para recaudar fondos y reparar el vehículo de la ciudadana que devolvió lo que no era suyo y que no tenía cómo trasladarse al trabajo.



Dianne Gordon fue ayudada por su gesto honesto. Fuente: Captura de pantalla de Fox 2 News

Lo que ocurrió fue realmente hermoso para Dianne. La coleta superó los 80 mil dólares, por lo que envés de reparar su carro, le compraron uno nuevo: un Jeep Compass que ya lo tiene en su posesión desde el 3 de febrero. Según los medios locales, la mujer destinará ese vehículo para trasladar también a sus compañeros de trabajo (y así continuar con la cadena de actos bondadosos) y también utilizará el dinero para mantenimiento y el seguro del coche.