"Abue Angie": La influencer de 60 años que pasó de vender abarrotes a ser una estrella en TikTok

Las redes sociales están cambiando radicalmente nuestra forma de conectar con el mundo, y no solo los jóvenes están inmersos en esto. Cada vez más personas mayores se están lanzando al vibrante universo digital, convirtiéndose en auténticos creadores de contenido.

Con sus experiencias y perspectivas, están rompiendo estereotipos y mostrando que nunca es tarde para aprender algo nuevo y compartir lo que nos apasiona. Puede que algunos crean que las redes no son para ellos, pero la verdad es que estas plataformas son perfectas para que cualquier persona, sin importar la edad, muestre lo que le gusta y se conecte con otros.

Lee también: De despachar a Sheinbaum a atacar a policías: Él es "El Puro Veneno", tiktoker que vende tacos de canasta

Los creadores mayores traen una autenticidad y frescura que las generaciones más jóvenes no siempre pueden igualar. Un gran ejemplo es María Angélica López, una mujer de 60 años que ha ganado popularidad en TikTok con el nombre de "Abue Angie Recetas".

Ésta se ha convertido en una estrella de las redes gracias a sus recetas y a sus valiosos consejos sobre cómo elegir las mejores frutas y verduras en el supermercado.

De tener su propio negocio a convertirse en una estrella de TikTok

En una entrevista con EL UNIVERSAL, María contó que trabajó más de 50 años en su propio negocio de abarrotes. Tras jubilarse, enfrentó sentimientos de tristeza y depresión. Fue entonces cuando su hija, que ahora actúa como su manager, le propuso probar suerte en el mundo de los videos de cocina.

"Cuando me retiré de trabajar me sentía triste, me sentía inútil; por lo que un día, mi hija, que ahora es mi brazo derecho, mi manager, me dice: "¿sabes qué, mamá?, vamos a hacer videos de comida porque tú guisas bien" Le digo, no, hija, a ti te gusta porque eres mi hija, pero a los demás no les va a gustar", expresó.

Lee también: Tiktoker revela las 3 mejores apps de citas para conseguir novio o novia extranjera

Aunque al principio no estaba convencida, el primer video que publicó se volvió viral. Eso le dio la confianza para seguir creando contenido.

María empezó con videos de cocina, pero pronto descubrió que su experiencia en la selección de frutas y verduras era algo que podía compartir. Así que comenzó a dar consejos útiles sobre cómo comprar estos productos, lo que captó rápidamente la atención de los jóvenes.

"Primero hice unos videos de comida. Pero decidí irme a lo que yo le sé, porque mi negocio era de frutas y verduras seleccionadas, abarrotes y chiles secos, entonces empecé dando consejos de cómo comprar la fruta porque jóvenes como ustedes pues nada más compran por comprar, entonces por eso está su abuelita que les tiene que enseñar. Por ello les fui diciendo cómo comprar", dijo.

Así fue cómo impactaron las redes sociales la vida de "Abue Angie"

El reconocimiento y la apreciación del público han sido una fuente de gran satisfacción para ella, pues la mujer de 60 años expresó a esta casa editorial que en la actualidad de siente muy contenta y útil al recibir elogios y consejos de sus seguidores, especialmente de sus nietos. Esta nueva faceta le ha permitido sentirse valiosa y superar la sensación de inutilidad que a veces acompaña a la jubilación.

"A mi edad y a la edad de todos mis contemporáneos llega un determinado tiempo en que nos sentimos inútiles, que ya no servimos para nada. Yo creo que empezando a hacer los videos y ver que les gustaban a mis nietecitos y que me pedían consejos, pues no sabes la satisfacción tan grande que me dio y aparte me siento útil", dijo.

Abue Angie. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

Asimismo, recalcó que el impacto de las redes sociales en su vida ha sido significativo. Aunque al principio se sintió desconcertada por el uso de la tecnología, ha aprendido a disfrutar y beneficiarse de esta plataforma.

Además, recalcó que a pesar de enfrentar comentarios negativos, mantiene una actitud positiva, abordando cada desafío con la determinación de mejorar.

"Ahora me siento bien, pero al principio me sentía rara. Te sientes rara a lo desconocido, porque yo el teléfono, lo único que lo ocupaba era para hablar por teléfono o para saber a qué hora era. Y ahora resulta que hasta salgo en ella, en las redes (...) aunque a veces hay días tristes por los malos comentarios, pero debo superarlos y seguir. O sea, digo: "es como un día de trabajo te fue mal, pero gracias a Dios mañana te irá mejor. Bueno, hoy no les gustó este guisado, mañana me paro temprano y les hago otro guisado que les guste", finalizó.

También te interesará:

Tarjeta Inapam: Esta es la lista de transporte público con acceso gratis

El alimento milenario que regula la presión arterial a toda edad

Qué significa cuando una persona habla con las manos en los bolsillos, según experta en lenguaje corporal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv