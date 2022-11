A 40 años de Thriller el éxito continúa

Texto: Liza Luna

Las canciones y la voz de Michael Jackson suenan desde hace años en nuestras mentes; hoy es un buen día para recordar cuando llegó a la cima de la industria discográfica mundial con su álbum Thriller, mismo que cumple 40 años de su lanzamiento.

Fue el 30 de noviembre de 1982 y representaba el disco número seis en la carrera musical del cantante estadounidense, que junto con el original video que lo acompañaba lo catapultó como uno de los álbumes más influyentes de la música pop.

Con ocho temas en su primera edición, Thriller expone ritmos R&B y pop, clásicos dentro de la carrera de Jackson. Dominó las preferencias en discotecas y estaciones de radio internacionales por varios meses, todos fueron éxitos que se colocaron en los primeros lugares de los listados radiofónicos.

Las ventas físicas llegaron a ser revolucionarias y millonarias para la época y hasta hoy recauda buenos números a pesar de sus cuatro décadas, con un aproximado de 100 millones de copias vendidas internacionalmente, según la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA, por sus siglas en inglés).



El videoclip de “Thriller” fue el primero en rebasar los 10 minutos, con una duración de trece minutos y 42 segundos. Everett Collection.

Aunque la venta de discos desde siempre resultó un mercado inestable, el llamado Rey del Pop demostró el impacto y rentabilidad que alcanza un contenido original y fiel a la personalidad de su artista.

Los orígenes del éxito

Desde su infancia, Michael Jackson destacó por su carisma y entusiasmo como voz principal de su grupo familiar, The Jackson 5; la libertad y natural creatividad que mantuvo le permitió revolucionar la oferta de entretenimiento musical ya como solista.

Fue con Thriller que Michael explotó plenamente su creatividad e imagen, con temáticas amorosas y tétricas muy pegajosas y atractivas para los adolescentes. En este disco se nota un Jackson seductor y juvenil que se enfoca en sus amores y experiencias, lo que tuvo un muy buen recibimiento con la población ochentera.



Cautivador y carismático, Jackson se convirtió en el cantante favorito de muchos jóvenes a lo largo de varias generaciones. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Su colaboración con el compositor y cantante ex integrante de The Beattles, Paul McCartney, en el track “The Girl Is Mine”, primer sencillo del álbum que se escuchó la Radio, fue un paso seguro para abrirse mercado, con un tono suave y dulce. La sorpresa llegaría con “Thriller” y “Beat It”, mucho más originales en temática, música, baile y producción en general, temas que siempre se reforzaron con videos de la más alta calidad en su época y con bailarines siempre de primera, que en lo sucesivo eran elegidos personalmente por el Rey del Pop.

Estas canciones cuentan con un sinfín de reproducciones en plataformas digitales, con números que van desde los 800 hasta los mil 200 millones de vistas en YouTube. Desde su estreno se hicieron referentes comunes en la cultura pop.



En la entrega 26 de los Grammy, Jackson se llevó seis de las 10 categorías a las que estuvo nominado. Foto: UPI.

Incluso, como comentó EL UNIVERSAL el 21 de diciembre del 83, a más de un año del lanzamiento, las canciones de Michael Jackson eran el ejemplo perfecto del reemplazo de cánticos nacionales por contenido extranjero que tanto cambió nuestro consumo musical.

Nadie como MJ para hacer videos musicales

Dentro de todo el fenómeno que fue y es Thriller hay un aspecto que podemos destacar todavía más: su estrecha relación e influencia en los videoclips.

Los programas de videos musicales captaron la atención de los jóvenes a comienzos de los ochenta. MTV fue el primer canal en pasar 24 horas ininterrumpidas de videos de canciones populares de los artistas del momento. Esto motivó un gran consumo comercial, y Jackson obtuvo ventaja con esta expresión audiovisual.



John Landis, realizador de “An American Werewolf in London” y “Blues Brothers”, dirigió el video musical de “Thriller”. Michael Jackson siempre buscó la mejor visión para sus videoclips, llegando a costos exorbitantes de producción en varios de ellos.

Irónicamente, MTV se negó en un comienzo a pasar los videos de Michael Jackson. El argumento más aceptado fue la imagen “rockera” que ofrecían a su público y que las canciones de pop del cantante romperían el tono. La casa productora de Jackson amenazó con retirar los videos de todos sus artistas si la negativa seguía y MTV no tuvo más opción que transmitir “Billie Jean”.

Le siguió “Beat It”, con la guitarra ruda de Eddie Van Halen y más acorde con la imagen del canal; más tarde fue Thriller, más conceptual, original y mucho más largo que cualquier otro clip del momento, con 13 minutos de duración y un costo de realización cercano a los 800 mil dólares. El videoclip de “Billie Jean” requirió de 250 mil, pero Thriller fue el rey de los videos costosos por muchos años.



Con su conocimiento en horror y musicales, Landis supo construir una historia tétrica y entretenida para la canción de Jackson. Retomaron su colaboración para el video de “Black or White”, en el 91. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Todos fueron un éxito total, por lo que MTV difundía Thriller de forma continua en su programación sin importar su duración. En cuestión de meses, Michael Jackson era el artista más repetido en su barra y prácticamente se volvió estandarte del canal.



MTV decidió renombrar su premio Video Vanguard Award como MTV Michael Jackson Video Vanguard Award para resaltar el impacto que el cantante tuvo en la producción de videos musicales. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Sus clips eran de los mejores en producción, motivando a que sus productores lanzaran un videocasete con material detrás de cámaras de la realización del disco que rápidamente se agotó en las tiendas de video. Esto se volvió costumbre en la carrera del cantante, con más contenido audiovisual volviéndose más riguroso en cada detalle.

Gusto que se hereda de generación en generación

A pesar de la muerte del cantante en 2009, y como ya mencionamos, las ventas de aquel disco de 1982 continúan, ahora con ediciones de aniversario y material inédito que incrementa el interés por Thriller. Las canciones, las vestimentas y los pasos de baile que nacieron de este producto discográfico de los ochentas se volvieron íconos de la cultura pop y su gusto se transmite de generación en generación.

Thriller y la figura de Michael Jackson siguen inspirando imitaciones, homenajes y hasta eventos multitudinarios que honran el legado del disco en varias partes del mundo.

EL UNIVERSAL entrevistó el 25 de junio del 84 a un joven bailarín estadounidense llamado Darnel Mure, apodado “el Michael Jackson de los pobres”, que ofrecía una imitación muy respetuosa del espectáculo del cantante a precios un poco más accesibles. El homenaje se llamó Thriller show, y vino a México para presentarse en discotecas, centros nocturnos y ciertos programas de televisión nacional.



Darnel Mure realizó presentaciones en Estados Unidos y México con su espectáculo “Thriller Show”, con baile y vestuario inspirados en el Rey del Pop. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

En el 2009 se rompió el récord Guinness en México de la coreografía multitudinaria más grande en todo el mundo, precisamente con “Thriller”; también se han organizado convenciones y otras expresiones de los amantes de este disco para continuar con su legado.



En agosto de 2009 se dieron cita más de 50 mil personas en el Monumento a la Revolución para bailar la coreografía más emblemática de Michael Jackson, Thriller. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La producción discográfica de Jackson continuó con varios éxitos más; sin embargo, con aquellas primeras ocho canciones, Michael Jackson construyó un producto discográfico eterno, que tendrá muchas más menciones como ésta en años venideros.

En la fecha del que habría sido su cumpleaños 51, los capitalinos se reunieron para rendir homenaje al Rey del Pop y de paso, romper un récord Guinness. YouTube.