A 12 días, continúa la búsqueda de "Tito", el gatito que movilizó a todo un país

"Tito", un gato extraviado en un vuelo doméstico llevó a las autoridades de Bolivia a movilizarse y desplegar a personal para hallarlo; sin embargo, a 12 días de su desaparición su dueña sigue sin perder las esperanzas de encontrarlo.

Por medio de Facebook, Andre Iturre compartió un emotivo mensaje donde señaló su deseo de tener de vuelta a su michi.

"Hoy se cumplen 12 días desde que no estás conmigo y no hay momento del día que no te piense ni pierda las esperanzas de encontrarte mi Tito", se lee en la publicación.

Lee también ¿Dónde está Tito? Gatito desaparecido en Bolivia moviliza hasta al gobierno

Asimismo, dedicó unas palabras de amor para su mascota. "Desde que llegaste a mi vida me enseñaste el verdadero amor, como entregar sin recibir nada a cambio, me diste paz, me llenaste el corazón con tus abrazos y tus besos cada noche".

"Hoy a 12 días de nuestra separación me sigues enseñando tanto y estás logrando llegar a más corazones porque así de especial y mágico eres tú mi pequeño Locotito", agregó.

No se cansará hasta encontrar a su gato

Aunado a ello, Andre afirmó que no parará de buscar a su gatito hasta encontrarlo. "Estoy segura de que volverás a ronronearme y llenarme de pelitos la ropa. No parare hasta encontrarte y saber que paso contigo mi hijito".

Lee también Regresa “Gatita” de Bellakath a Spotify tras polémica por plagio

Finalmente, invitó a los usuarios a seguir buscando a Tito y compartió más fotos del gatito. "La búsqueda continua, por favor no olvidemos que Tito está aún perdido y su familia lo está esperando con ansias".

Hoy se cumplen 12 días desde que no estas conmigo y no hay momento del día que no te piense ni piérda las esperanzas de... Publicado por Andre Iturre en Martes, 20 de diciembre de 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr