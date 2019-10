Zuckerberg: Nadie merece ser multimillonario, pero es útil

Un empleado le pidió al director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, que respondiera a una afirmación del candidato presidencial estadounidense Bernie Sanders de que los multimillonarios no deberían existir. Zuckerberg admitió que probablemente no deberían hacerlo.

"Nadie merece tanto dinero", dijo Zuckerberg. "Creo que si haces algo bueno, obtienes recompensas, pero creo que parte de la riqueza que se puede acumular no es razonable".



Zuckerberg, que tiene un patrimonio neto de 69.4 mil millones de dólares, habló el jueves por la noche en una reunión interna de preguntas y respuestas que decidió transmitir en vivo al público, luego de que se filtró el audio de reuniones similares de preguntas y respuestas a principios de este año . El empleado en la reunión del jueves dijo que le estaba preguntando a Zuckerberg "como el único multimillonario con el que puedo consultar sobre este asunto".

De acuerdo con el portal Bloomberg, el cofundador de Facebook explicó que su brazo de inversión filantrópica, la Iniciativa Chan Zuckerberg, ha estado haciendo apuestas sobre avances científicos con el objetivo de erradicar todas las enfermedades en el próximo siglo. Zuckerberg dijo que las inversiones de la empresa podrían ocurrir más lentamente o que nunca sucederían a través del dinero público, por lo que está tratando de hacer que su condición de multimillonario sea útil.

"Creo que la sugerencia de que todo esto se haga públicamente privaría al mercado y al mundo de una diversidad de diferentes intentos que se pueden tomar", dijo a los empleados.

El martes, Sanders presentó una propuesta para un impuesto elevado a los multimillonarios, apuntando a la riqueza acumulada de una persona, no solo a los ingresos.