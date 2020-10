Uno de los contenidos que más se consumen a través de los celulares son los videos. Es por ello que las plataformas han buscado la manera de hacer más cómodo el poder visualizarlos, por ejemplo, a través de la función picture-in-picture (PiP) o segundo plano. Sin embargo, en iOS esta opción había quedado deshabilitada para YouTube hace alrededor de un mes pero, con iOS 14 está de regreso.

De esta manera, el sitio web de YouTube ahora es compatible con el modo de imagen en segundo plano de iOS una vez más tanto en el navegador web de Apple, Safari, como en los de terceros como Chrome o Firefox, sin necesidad de ser usuario de pago.

Para utilizar esta función los usuarios de iPad o iPhone solo deben ingresar a la página de YouTube desde el navegador de su preferencia, seleccionar el video que quieren ver y reproducirlo en pantalla completa. Entonces, hay que hacer clic en la pantalla para que aparezcan los controles y seleccionar el icono de picture-in-picture en la esquina superior izquierda. Posteriormente el video pasará a modo en segundo plano y permitirá usar otras aplicaciones al mismo tiempo, sin detener su reproducción. Incluso, se puede deslizar la ventana PiP hacia un lado si solo se desea escuchar música sin que el video obstruya la pantalla.

Es importante señalar que la función solo está disponible desde el sitio web de YouTube, es decir que no es posible habilitarla desde la aplicación móvil.

Vale la pena recordar que el soporte de imagen en segundo plano se agregó como una nueva característica en iOS 14, pero poco después dejó de funcionar en el sitio web de YouTube para usuarios de iPhone y solo los usuarios con suscripción a YouTube Premium veían la opción que, afortunadamente, ahora está de vuelta para todos.

Asimismo, debido a que no existe ningún comunicado oficial por parte de YouTube, ni en el momento de la retirada de la funcionalidad ni ahora que se ha restablecido, no es posible asegurar que se trata de un cambio intencionado o si será permanente.

Chrome como navegador predeterminado en iOS

La llegada de iOS 14 ha traído diversas actualizaciones para mejorar la seguridad y la funcionalidad de los móviles de Apple y, entre las novedades está el que ahora es posible seleccionar Google Chrome como navegador predeterminado, es decir como reemplazo de Safari.

Antes de esta actualización, si bien se podían instalar otros navegadores web, la aplicación que se abría al hacer clic sobre cualquier enlace, era Safari. Ahora es posible modificar esto y a continuación te decimos cómo:

1. El primer paso es asegurarse de que tu dispositivo tiene instalado la última versión del sistema operativo, es decir, iOS 14.

2. Accede al menú de ajustes y desciende hasta el navegador web que desees utilizar por defecto y da clic.

3. Dentro de las opciones de la app, verás una que dice “App del navegador por omisión”. Haz clic en ella.

4. Elige la aplicación que desees utilizar por omisión (Chrome, en este caso).

A partir de este cambio este navegador será el que se abra por defecto cada vez que pulses en un enlace de la web.

Ten presente que si al intentar seguir estos pasos en la línea de configuración de app predeterminada no te aparece la alternativa de cambiar el navegador y el servicio de mail que viene por defecto, podría ser un indicador de que aún no has hecho la actualización a la última versión del sistema operativo de Apple.