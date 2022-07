Xbox y Windows reportan ingresos de 51.9 mmdd

Microsoft publicó hoy el cuarto trimestre de sus resultados financieros de 2022, reportando ingresos de 51.9 mil millones de dólares y una utilidad neta de 16.7 mil millones de dólares.



Los ingresos aumentaron un 12% y los ingresos netos aumentaron solo un 2%. Pero mientras los ingresos aumentaron, Microsoft vio que algunos de sus negocios principales, incluidos Windows y Xbox, comenzaron a decaer.



Mercado de PC comienza a bajar



El mercado de PC había estado prosperando durante la pandemia, pero los envíos de PC experimentaron una gran disminución en el último trimestre, casi un 13 por ciento según Gartner. Es la caída más pronunciada en nueve años, gracias a las tensiones geopolíticas, la inflación y los continuos desafíos de la cadena de suministro.

Los ingresos de OEM de Windows de Microsoft, el precio que los fabricantes de PC pagan a Microsoft para poner Windows en las máquinas, cayeron un 2 por ciento en el cuarto trimestre, impulsados por lo que Microsoft describió como "cierres de producción y un mercado de PC en deterioro".



A pesar del mercado de PC más débil, a Surface le está yendo bien en el aspecto comercial. Los ingresos de Surface aumentaron un 10 por ciento en el cuarto trimestre, a pesar de que no hubo grandes lanzamientos de Surface durante el trimestre.



"El lado del consumidor definitivamente está disminuyendo a un ritmo más rápido en lo que respecta al entorno de demanda general en este momento, por lo que cuando pensamos en la fortaleza comercial de Surface, ahí es donde obtenemos un poco más de ayuda en ese [número de ingresos] de Surface", explicó Kendra Goodenough, directora de relaciones con los inversores de Microsoft.



Surface Laptop Go



Microsoft actualizó su Surface Laptop Go compacta en junio con un procesador Intel de 11.ª generación, pero estaremos esperando hasta el otoño hasta que veamos una actualización más grande en la línea de Surface. 2022 marca los 10 años de Surface, así que espere el evento de otoño habitual para nuevos dispositivos.



Ahora todos los ojos están puestos en los aumentos de precios planeados por Intel para sus CPU y chips , y cómo podrían afectar el mercado de PC. Intel está planeando aumentos de precios para sus CPU insignia y una amplia gama de otros chips a finales de este año, incluidos Wi-Fi y otros chips de conectividad.



Xbox



En el lado de Xbox, los ingresos por hardware cayeron un 11%, junto con una caída del 6 por ciento en los ingresos por contenido y servicios de Xbox.



Microsoft atribuyó la disminución de los servicios a "menores horas de participación y monetización" en títulos propios y de terceros.



El último trimestre, Microsoft reveló que 10 millones de personas habían usado el servicio Xbox Cloud Gaming de la compañía, y eso seguramente ha crecido aún más gracias a que Fortnite ahora es el único juego que se puede transmitir gratis en el servicio.



Microsoft no ha proporcionado una actualización sobre los suscriptores de Xbox Game Pass este trimestre, después de que el servicio creciera a 25 millones en enero tras los lanzamientos navideños de Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Halo Infinite.



Microsoft tampoco está discutiendo su adquisición planificada de $ 68.7 mil millones de Activision Blizzard hoy. Se espera que la compra se cierre en el año fiscal 2023 y verá a Microsoft publicar franquicias como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty y Candy Crush.



Microsoft Office y la nube



Fuera de los juegos y Windows, los productos de Microsoft Office, la nube y el servidor continúan creciendo a un ritmo impresionante. Los ingresos por productos comerciales de Office y servicios en la nube aumentaron un 9 por ciento este trimestre, y los de consumo de Office aumentaron un 9 año tras año.



Las suscripciones de Microsoft 365 Consumer ahora son 59.7 millones de dólares, ya que Microsoft continúa tentando a los consumidores con las suscripciones y servicios de Office como Microsoft Teams.



Los ingresos por productos de servidor y servicios en la nube de Microsoft también aumentaron un s % año tras año, gracias como siempre a que los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 22 %.

