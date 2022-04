WhatsApp: truco para eliminar tus mensajes después de horas o días

WhatsApp tiene muchas herramientas que nos permite tener una comunicación más amena con otras personas, por ello, es la aplicación favorita de mensajería instantánea de varios usuarios.



Entre las actividades que nos permite realizar esta app, es la eliminación de mensajes. Ya sea que te equivocaste de destinatario o te arrepentiste de enviar tu último mensaje, WhatsApp te da la oportunidad de eliminar algún mensaje en cierto periodo de tiempo para que la otra persona no tenga la oportunidad de verlo, aunque sí le llegará la notificación de que eliminaste dicho mensaje.

De acuerdo con WhatsApp, tienes cierto tiempo para eliminar el mensaje, siempre y cuando el destinatario no haya visto aún el mensaje o no le haya llegado. De lo contrario la única opción que tienes es eliminarlo solo de tu propio chat.



Sin embargo, puede que haya mensajes que enviaste y prefieres eliminarlos, pero ya no puedes porque excediste el tiempo límite. Afortunadamente, existe un truco que te ayudará a eliminar un mensaje después de horas de haberlo enviado.



En Tech Bit te damos todos los detalles que necesitas saber para lleva a cabo este truco. Lo mejor es que no necesitarás instalar una aplicación alterna para lograrlo ya que todo se hace desde tu smartphone.



¿Cómo eliminar un mensaje de WhatsApp después de mucho tiempo?



Existe un truco que te ayudará a eliminar los mensajes de WhatsApp después de horas o incluso días de haberlo enviado. Para ello, solo tendrás que seguir una serie de pasos y modificar algunas cosas en tu celular, no te preocupes, ningún paso provocará que le pasé algo malo a tu smartphone, simplemente inhabilitarás algunas opciones para eliminar los mensajes y después todo puedes regresarlo a la normalidad.



Hacerlo es muy sencillo. Solo sigue las instrucciones:



-Lo primero que debes hacer es poner tu celular en Modo Avión, además de quitar la nano SIM de tu smartphone.

-Posteriormente, tendrás que forzar el cierre o detener la aplicación de WhatsApp para que deje de funcionar por el momento. Para ello, tendrás que ingresar a Ajustes, después Aplicaciones, elige WhatsApp y Forzar detención.

-Una vez que se haya detenido la aplicación, debes cambiar la hora y fecha del sistema, de preferencia a un minuto antes de que enviaste el mensaje que deseas eliminar.

-A continuación, abre WhatsApp, selecciona el chat en donde está el mensaje y bórralo. Para ello, mantén pulsado el mensaje que deseas eliminar y en la parte superior aparecerán varios íconos, elige el del bote de basura. Al pulsarlo aparecerá habilitada la opción “Eliminar para todos”, da click ahí. Después de eso, el mensaje estará eliminado.

-Ahora, vuelve a poner la hora y fecha correcta en el dispositivo.

-Vuelve a introducir tu SIM y desactiva el Modo Avión de tu smartphone.

-Ingresa a WhatsApp de nuevo y te darás cuenta de que el mensaje ya no estará y no dejará ningún rastro de que lo escribiste.



Ojo, debes tomar en cuenta que este truco solo funciona si la otra persona no abrió el mensaje. Si ya lo leyó no podrás hacer nada por eliminarlo.

