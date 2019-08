¿WhatsApp funcionará sin Internet?

La aplicación de mensajería WhatsApp estaría trabajando en una nueva herramienta que permitiría a sus usuarios utilizar la app y enviar mensajes de texto sin necesidad de estar conectado a Internet.

De acuerdo con el portal especializado en tecnología WABetaInfo, esta nueva actualización para WhatsApp consiste en un sistema multi-plataformas, en cual brinda la posibilidad de que los usuarios utilicen la aplicación incluso si su teléfono está apagado.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices!

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019