Las actualizaciones de software permiten que programas y apps sumen nuevas características periódicamente, haciendo que la experiencia de usuario sea más amena, segura y privada. Suena a que son solo beneficios pero, con cada nueva versión, las aplicaciones requieren de mayor almacenamiento y, por sus nuevas funciones, algunos dispositivos dejan de tener soporte. Tal es el caso WhatsApp que pronto dejará de ser compatible con algunos modelos de iPhone.



Con 2 mil millones de personas usándola en más de 180 países (y contando), WhatsApp, una de las aplicaciones insignia de Meta que constantemente introduce nuevas funciones y correcciones, razón por la que está a punto de dejar atrás algunos celulares. ¿Por qué sucede esto y cuáles son los teléfonos de Apple que ya no se podrán actualizar? Aquí te comentamos todo.





Foto: Pixabay

¿En qué sistemas operativos dejará de funcionar WhatsApp?

En su web oficial, WhatsApp anunció que a partir del próximo jueves 31 de marzo los requisitos mínimos para usar esta aplicación cambiarán en todos los sistemas operativos.

Con base en lo anterior, en unos días solo los dispositivos con Android 4.0, iOS 10, KaiOS 2.5 y todas sus versiones superiores podrán acceder y recibir mantenimiento a esta app.



Este hecho ya se había especulado desde inicios de año, pero el fin del soporte de WhatsApp para iPhones con iOS 9 y versiones anteriores ya es oficial, ¿por qué sucede esto?







Foto: Pixabay

¿Por qué dejan de funcionar las apps en dispositivos antiguos?

Como lo mencionamos más arriba, las aplicaciones se actualizan para mejorar y funcionar en los nuevos modelos de celulares que se ponen a la venta año con año. Con cada nuevo lanzamiento de smartphones, el software se refina y, como es lógico, WhatsApp debe revisar periódicamente los sistemas operativos para garantizar una buena experiencia de usuario.

El programa de Meta lo explica de la siguiente manera: “Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados […] A fin de mantenernos al día con los avances tecnológicos más recientes, con regularidad dejamos de admitir sistemas operativos desactualizados para dedicar nuestros recursos a brindar compatibilidad con los más recientes”.



Foto: Pixabay

Adiós a WhatsApp. Estos son los iPhones que ya no tendrán soporte

Es preferible que vayas buscando un celular más nuevo, ya que, para el próximo 31 de marzo, todos los iPhone con un sistema operativo menoar al iOS 9 perderán soporte y todas las actualizaciones de seguridad de WhatsApp, estos son los dispositivos que aún corren iOS9:

-iPhone 6 Plus.

-iPhone 6.

-iPhone 5s.

-iPhone 5c.

-iPhone 5.

-iPhone 4s.

-iPhone SE (2016).

Vale la pena mencionar que, antes de dejar de poder usar la app de manera normal, estos celulares recibirán una notificación recordando al usuario que debe actualizarse, de lo contrario, la app no funcionará. Una de las razones de ello es que de ahora en adelante el peso de WhatsApp en dispositivos iPhone será de 210.7 megas. Cabe destacar que los modelos 6, 6 Plus, y el SE aún pueden actualizarse a la últoma versión de iOS, así que están a salvo de esta pérdida (por el momento)





Foto: Pixabay

Nuevas funciones de WhatsApp filtradas

No todo son malas noticias. El sitio web especializado en WhatsApp, WABetainfo, ha informado a través de betas de desarrolladores sobre cinco nuevas funciones que en los próximos meses podremos usar en nuestras versiones oficiales:



1.- Soporte a iOS 15. La beta 22.7.0.76 indicó que los dispositivos con este sistema operativo podrán tener soporte directo para sus iPhones.



2.- En las próximas semanas será lanzado el soporte multiplataforma para dispositivos Apple. El iPad sigue excluido de esa característica.



3.- Después del lanzamiento de iOS 15.4, WhatsApp introducirá los nuevos emojis que aparecieron en el sistema operativo.



4.- También, en la beta 2.22.8.3, se encontró que está disponible la función de reaccionar a mensajes con emojis, justo como las reacciones en Facebook.



5.- En la beta para iOS 22.7.0.76, WhatsApp comenzó una pequeña prueba donde ahora se podrían enviar archivos de hasta 2 gigas.



