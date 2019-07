Vive un verano tecnológico

#EnPortada

Si saldrás de vacaciones en los próximos días o simplemente quieres tomarte un descanso de la rutina diaria y no sabes qué actividades realizar o qué gadgets llevar para disfrutar de ellas, en Tech Bit tenemos algunas opciones.

Lo primero que hay que resaltar es que no debe tomarse a la ligera el descanso. Las vacaciones son uno de los mejores antídotos contra el estrés. De hecho, una investigación llevada a cabo en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, reveló que quienes no toman su periodo vacacional al año son 32% más propensos a morir de un ataque al corazón. Por el lado contrario, en un estudio complementario, científicos de la Universidad de Nueva York, dieron a conocer que aquellas personas que toman un descanso cada año, reducen su probabilidad de morir, por cualquier causa, en un 20%, y su riesgo de morir por enfermedad cardíaca baja un 30%.



Lo anterior no quiere decir que tengas que olvidarte de todo. Las vacaciones son también una oportunidad para reforzar o adquirir nuevos conocimientos y, dado que la tecnología es un elemento tan importante en nuestros días, actualmente vale la pena considerar inscribirse a cursos que te introduzcan a nuevos mundos y ambientes digitales.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Ignacio Salazar, coordinador de Investigación y Desarrollo en la organización sin fines de lucro Robotix, mencionó que la tecnología es parte importante de nuestras vidas. “Por ello, aprender sobre mecánica y robótica otorga habilidades que van a requerirse en el presente y el futuro”, aseguró.

Precisamente Robotix es una opción para que los menores, desde los cuatro y hasta los 16 años, aprenden sobre programación, lógica y algunas habilidades matemáticas involucradas en el funcionamiento de un robot. Pero no solo eso, este tipo de cursos ayudan a desarrollar habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo y la resolución de problemas con tecnologías.



Y los adultos también tienen espacio para adquirir conocimientos que los vuelvan más competentes y los preparen para obtener un mejor puesto de trabajo y, con él, un mejor salario. En ese sentido se pueden aprovechar los cursos en línea gracias a los cuales no es necesario salir de casa: basta con tener algo de tiempo libre y ganas de aprender.

Este verano, entonces, puede ser un excelente momento para inscribirte a un curso presencial o en línea o, bien, disfrutar de electrónicos, sitios web y apps que pueden ayudarte a convertir un día ordinario en uno extraordinario. A continuación algunas opciones...

CURSOS PRESENCIALES PARA NIÑOS

Robotix: Ingenieros espaciales

Para pequeños de seis a ocho años, el curso estará disponible durante el verano y tendrá una duración de una semana. Ahí tus hijos aprenderán sobre robótica y naves espaciales. Incluso podrán abstraer conocimientos básicos de programación. Harán uso de juguetes y dispositivos electrónicos para aprender. Los cursos cuentan con tres fechas: la primera del 8 al 12 de julio de lunes a viernes. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el precio del curso es de mil 512 pesos.

Sitio web: www.soyrobotix.com

ITAM: Robot con Ukit

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) organiza este curso en el que los pequeños de siete a 10 años, podrán encontrar soluciones creativas mientras aprenden conceptos básicos de robótica, además de estar fomentado por el trabajo en equipo. El precio, según el sitio de ITAM, es de 2 mil 450 pesos. Se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto, y tendrá lugar en el ITAM, Campus Río Hondo (ubicado en Río Hondo No.1, Col. Progreso Tizapán, Álvaro Obregón).

Informes: 56 28 4000 ext. 1608 y 1609

Cursos en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará un curso de verano infantil, para niños de cuatro a 14 años, entre el próximo 22 de julio y 9 de agosto. En él se espera que los pequeños aprendan sobre ciencia y tecnología, gracias a actividades recreativas y deportivas. Los costos serán de 4 mil 500 pesos para el público general, mientras que trabajadores de UNAM podrán pagar solamente 3 mil 950 pesos por el curso.

Sitio web: casita.dgdc.unam.mx/cursos/deverano



CAPACITACIÓN ONLINE PARA ADULTOS

Udemy

Es un portal donde diferentes profesores calificados te enseñarán sobre todo tipo de aplicaciones digitales, incluso existen cursos para comprender y dominar lo básico en programación. Si te interesa aprender a desarrollar videojuegos o páginas web, seguramente podrás encontrar algo para ti. Los cursos, según su sitio web, tienen un precio de 2 mil 970 pesos y la duración depende de qué tan sencillo o complicado es el tema a desarrollar, pero pueden rondar entre las 40 y 50 horas de duración.

Sitio web: www.udemy.com

IMECAF

El Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas (IMECAF) cuenta con un amplia variedad de opciones. Sus cursos en línea te pueden ayudar a dominar la instalación y configuración de Windows 10, uso de sistema operativo Linux y a utilizar Windows Server. Ahora bien, también se encuentran disponibles cursos de computación para aprender a utilizar herramientas básicas de paquetería Office, así como cursos básicos y avanzados en uso de Photoshop. Los precios,

según el sitio web, van de los 2 mil 499 pesos a los 5 mil 999 pesos.

Sitio web: imecaf.com

Goobec

Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas saber de marketing digital. Si deseas crear una tienda en línea para vender algún producto interesante o planeas crear tu propia página web, sus cursos en línea pueden serte útiles. Sus especialidades van enfocadas a las tecnologías de Google, así como el uso y administración de redes sociales que hoy son muy importantes para muchas grandes empresas, dada la cercanía que permiten tener con el consumidor.

Sitio web: www.goobec.net



OCIO GEEK EN LA CDMX

Torre Latino VR

¿Eres amante de las nuevas tecnologías? entonces, esta nueva atracción es para ti. En el centro de la ciudad, en la Torre Latinoamericana, específicamente en los pisos 37 y 43, existen dos espacios donde puedes disfrutar de la realidad virtual y sentir que formas parte de los edificios más importantes del mundo, al tiempo que los exploran a detalle. Podrás visitar el Palacio de Bellas Artes en México, el Empire State Building de Estados Unidos o la Torre Eiffel, en Paris, Francia, por mencionar algunos.

Dónde: Eje Central Lázaro Cárdenas 2, Colonia Centro, Cuidad de México.

Horario: de lunes a domingo,

de 9:00 a 22:00 horas.

Inspark

Es el primer parque de realidad virtual de México, un lugar donde puedes probar la tecnología VR de diferentes maneras y engañar a los sentidos en una experiencia de 90 minutos en un espacio de mil 100 metros cuadrados, con 109 luces robóticas y más de 30 experiencias de inmersión. Con esta tecnología vivirás la ilusión de estar en un lugar diferente con sistemas que te rodean, sumergen y envuelven, pues a pesar de ser generada por computadora, es muy realista.

Dónde: Plaza Carso

Horario: de martes a domingo,

de 14:00 a 18:30 horas.

Museo Trick Eye

Es un nuevo concepto en el que se mezcla el arte tridimensional con la realidad aumentada. Adiferencia de otros museos, aquí los visitantes pueden tocar las obras, entrar en los cuadros y subirse en las esculturas. Cuenta con 95 obras que cobran movimiento, entre ellas destacan un volcán en erupción y un dragón gigante exhalando fuego. La exhibición está conformada por seis zonas temáticas. Para que los visitantes vivan la experiencia de manera total, deben descargar la aplicación TrickEyeAR, en su smartphone y activar los efectos de realidad aumentada para apreciar cada escenario.

Dónde: Ejército Nacional 843-B, Granada, CDMX.

Horario: todos los días

de 10:00 a 21:00 horas

Parque Nat Geo

Nat Geo Ultimate Explorer es el primer parque interactivo de National Geographic en México. Cuenta con experiencias para que viajes a la jungla y descubras sus secretos o te sumergas en las profundidades del océano para convivir de cerca con tiburones y otras especies, todo gracias a la realidad virtual. Antes de ingresar deberás crear un perfil y elegir qué tipo de investigador quieres ser. Después, puedes participar en las 10 diferentes simulaciones que ofrecen. Entre las experiencias más populares está Space Jump que, con la ayuda de un visor de realidad aumentada, te permitirá viajar al espacio desde la comodidad de un sillón que emula los movimientos de un cohete.

Dónde: Plaza Town Square

de Metepec

Horario: lunes a domingo

de 11.00 a 21.00 horas



Apps

RoadTrip

Esta aplicación, solo disponible para dispositivos iOS, te permite calcular el kilometraje en un auto así como los gastos de mantenimiento. Asimismo, la app posee una opción para geolocalizar tu ruta y hasta un diario para registrar el estado de los neumáticos. Para aquellos conductores que poseen un auto eléctrico, la app incluye unidades de rendimiento Wh/mi y Wh/km. Esta herramienta muestra también la depreciación de tu vehículo.

Bla Bla Car

Disponible para iOS y Android, se trata de un servicio de vehículo compartido que te permitirá llegar a tu destino con otras personas, con las que podrás ponerte de acuerdo previamente. A través de esta app podrás compartir los gastos del viaje como gasolina y casetas. El objetivo principal es ahorrar gastos de transporte y tener una mayor eficiencia energética en el uso de cada vehículo, aunque también ayuda a conocer nuevas personas.

Around Me

Esta aplicación te será muy útil cuando llegues a un destino que no conozcas. Para comenzar a familiarizarte con el lugar y sus sitios de interés, la app te ofrecerá información práctica de cada sitio para que encuentres el banco, bar, gasolinera, hospital, hotel, cine, restaurante, supermercado, teatro, taxi y muchos lugares más, cercanos a tu ubicación. Se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.

Wikiloc

Si no tienes pensado salir de la ciudad y eres de los que les gusta salir a correr esta aplicación gratuita disponible para iOS y Android es para ti. Con ella, podrás compartir tus rutas geolocalizadas con fotografías de tus recorridos, además de disponer de mapas topográficos offline de todo el mundo para usarlos sin conexión, ideales para cuando estás en la montaña o viajando sin Internet. Puedes elegir entre senderismo, running, bici, MTB, kayak, ski y hasta 75 tipos de actividades diferentes.



GADGETS PARA VACACIONAR

Wi-Fi Móvil

Qué mejor para disfrutar tus vacaciones que tener una red que te permita compartir todas las fotos y videos de tu travesía en el momento que desees. Por esta razón te recomendamos el router inalámbrico TP-Link Wi-Fi Móvil M7350. A través de este dispositivo Mi-Fi puedes conectar hasta 10 aparatos a una misma red de internet, un truco útil para esos lugares en donde se cobra el internet por dispositivo, o en esas esperas largas de aeropuerto en las que necesitas entretener a los niños. Su batería es de 2550 miliamperios (mAh) que te durará unas 10 horas si lo usas en 4G, y obtendrás una velocidad de descarga de 150 Mbps.

Disponible en Amazon

Precio: mil 900 pesos

Power Bank Maiz Solar

¿Te encuentras en medio de un viaje largo o acampando en medio de una montaña y tu smartphone se quedó sin energía? Con esta batería, ese será un problema del pasado. Este pequeño pero efectivo dispositivo es capaz de recargarse con solo la luz solar, tiene una capacidad de 8000 miliamperios (mAh) y es compatible con teléfonos celulares, consolas de videojuego, tabletas, cámaras y otros dispositivos. A través de luces en la parte superior podrás saber cuánta energía tiene disponible y, algunos modelos, además, son resistentes al agua y al polvo, cuentan con una lámpara de emergencia y hasta encendedor.

Disponible en Mercado Libre

Precio: 429 pesos



Mini cámara de video

La cámara de video de iON SnapCam es pequeña y puedes colgarla en tu ropa. Puede tomar, almacenar y compartir videos y fotos a través de redes sociales gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas. Su funcionamiento es simple: con un toque la cámara se enciende; toca de nuevo para que capture una fotografía de ocho megapixeles. Toca dos veces y comienza a grabar video; y, si pulsas tres veces, comenzará a hacer streaming de video en vivo mediante su función Wi-Fi. Todo se graba en una tarjeta microSDHC con una capacidad de hasta 32 GB (no incluido) o en tu dispositivo móvil.

Disponible en Mercado Libre

Precio: mil 285 pesos

Maleta inteligente

¿Has perdido alguna ves tu equipaje o te has pasado del peso que aceptan las aerolíneas obligándote a pagar de más para su documentación? No te preocupes, con esta maleta inteligente eso no volverá a suceder. Bluesmart cuenta con un GPS integrado para que nunca tengas que preocuparte de perderla ya que puedes rastrearla a través de una aplicación en tu teléfono. También cuenta con una batería para que puedas recargar tus dispositivos. Además, tiene un candado digital para que solo tú puedas abrirla. De igual manera posee una función de báscula para que no te pases del peso máximo en tu equipaje.

Disponible en Linio

Precio: 10 mil 999 pesos