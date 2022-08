Viral: Realizan XV años mágicos con temática de Harry Potter

Una característica del mexicano que destaca frente a personas de otros países es la creatividad, ya sea para realizar alguna reparación, adaptación, o cualquier otra circunstancia, y las fiestas no se quedan fuera.



Es por ello que se han vuelto populares las fiestas temáticas, ya sea para celebrar un cumpleaños, un aniversario, una boda y por qué no, una fiesta de XV años también.

Fiesta de XV años con temática de Harry Potter se vuelve viral



Al respecto, recientemente se volvió tendencia en redes, la fiesta de una quinceañera ambientada en el mundo mágico de J. K. Rowling y su saga de libros “Harry Potter”.



En TikTok se volvió viral un video de una fiesta de XV años celebrados en Monterrey, Nuevo León. En el corto es posible ver a unos jóvenes tomándose una foto con la festejada, quien recibió a personajes como Lord Voldemort, Ron Weasley, Harry Potter, Hermione Granger y Draco Malfoy en su celebración.



En las imágenes se puede ver a la quinceañera con un vestido negro con brillos. No obstante, quien se robó los reflectores por un momento fue el “señor tenebroso” ya que ya que el gran enemigo de Harry Potter, sacó a bailar a la festejada y a su mamá, luciendo sus “pasos prohibidos”.



Asimismo, Potter y Voldemort bailaron “The Scientist” de Coldplay y cantaron “Mis ojos lloran por ti”.



El video que ya es tendencia en TikTok ya cuenta con 1.2 millones de "Me gusta", más de 15 mil comentarios, más de 61 mil compartidas y 6 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan a XV años virales



Debido a la popularidad de la saga de libros de Rowling el video rápidamente se llenó de comentarios por parte de los usuarios de TikTok, quienes aplaudieron la fiesta de XV años con temática de Harry Potter, incluso algunos bromearon señalando que se trataba de imágenes eliminadas de la película original.



“A mi si me hubiera gustado tener mi fiesta de XV años así”; “Siempre he tenido mis sospechas entre el sr. tenebroso y Harry, ya me lo han aclarado”; “Jamás pensé que ver a Harry rapeando mis ojos lloran por ti, fuera tan necesario en mi vida”, “El baile de Harry y Voldemort es escena eliminada de El caliz de fuego”; “que onda con el Harry se re parece”.



"Explota a la gente por dinero y no le importa": chatbot de Meta acusa a Zuckerberg de abusos



