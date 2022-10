Viral: Niño invita a su papá a cenar, se sorprende con la cuenta

El gran detalle que tuvo este niño con su padre casi termina mal, aunque las risas no faltaron y ahora es uno de los videos más virales del momento en TikTok por tener una épica reacción, que muy en el fondo, más de un adulto ha sentido al pagar una cuenta muy grande cuando se tiene el dinero exacto.

Nervios, ansiedad y una tremenda sorpresa, son algunas de las emociones que sintió el pequeño después de haber tenido un gran gesto de bondad con su papá, ya que tuvo la iniciativa de invitarlo a comer por su cumpleaños y pagar todo con sus ahorros, sin tener en cuenta la cantidad que tendría que pagar.

Niño reacciona épicamente al recibir la cuenta

El video comienza con la frase: “Invité a cenar a mi papá por su cumpleaños con mis ahorros, y cuando llegó la cuenta…”, mientras se ve la típica escena cuando el mesero entrega la cuenta directamente al papá y el niño orgulloso extiende el brazo retirando el ticket para pagar.



Bastaron dos segundos para que el niño viera la cantidad y simplemente con un gesto, lo dijo todo y tras un silencio incómodo, lanzó algunas risas nerviosas mientras rápidamente se puso a hacer cuentas para ver si le alcanzaría, de pronto le preguntaron si no le alcanzó y él aliviado muestra ticket y dice “casi 500”, enseñando un billete de esa denominación.

Pero la sensación de alivio le duró muy poco cuando se oyó a su madre al fondo que le recordó que aún faltaba la propina, mientras el protagonista del clip se percata que gastaría todos sus ahorros y nuevamente su cara de tristeza no se pudo ocultar.

Tiktokers reaccionan ante tierno video

Este video se llevó la empatía de miles de internautas que aseguran que la vida adulta se siente exactamente así; actualmente tiene 10.8 millones de vistas, 1.1 millones de "Me Gusta", 29 mil compartidas y 11.6 comentarios, en donde los usuarios entre risas dicen cosas como: “Se ríe para no llorar”, “Lo importante es la intención”, “En la segunda parte pasen cómo lavó los platos”, “Que hermoso gesto tuvo con sus padres”, “Ese niño ya entendió el valor del dinero”, “El dolor con el que dejó sus billetitos, pero al menos siempre sonriente”, “Soy adulto y reacciono igual”, “Ser adulto y pagar las cuentas no es tan divertido”; son algunos de los comentarios que sobresalen en el video.



