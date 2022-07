Viral: Mujer pide comida a domicilio, se enamora del repartidor

Existen varias plataformas en las que los usuarios pueden compartir sus experiencias y dar algunos consejos de vida, pero sin duda, una de las apps favoritas del momento es TikTok, ya que en un abrir y cerrar de ojos un video puede viralizarse.

Tal cual fue el caso del video que se volvió viral, en el que una chica comparte un tip infalible para encontrar el amor, argumentando que esa persona ideal puedes encontrarla a través de la aplicación Uber, ya que su amiga pidió un servicio de comida y al ver la foto del repartidor se enamoró de inmediato.

Foto: TikTok

Joven se enamora de su repartidor de comida y se vuelve viral

Todo comienza cuando la usuaria de TikTok @sarahiivazques graba a su amiga mientras ella pide un Uber y al momento de que la app mostró los datos del repartidor, la chica queda enamorada de la foto del conductor.

Posteriormente se ve como llega el repartidor y la amiga sale muy emocionada, después se ve cómo se va con el chico de la moto a dar un paseo y finalmente consigue su número personal de teléfono.





Un acto que se viralizó en la plataforma, obteniendo 1 millón de reproducciones y 108 mil Me gusta y 502 comentarios, en los que los usuarios de TikTok hicieron bromas como: “gracias a este video mi esposo no ira a trabajar hoy” o “¿Tinder’, no, prefiero Uber, convirtiéndose en una posible técnica de ligue.

