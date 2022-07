Viral: Mesera llora en restaurante; comensales se fueron sin pagar

Existen muchos trabajos que, debido al bajo sueldo, los trabajadores deben completar su quincena con las propinas que reciben de los clientes, como es el caso de los meseros. No obstante, las personas que ejercen este oficio no nos respetados por su labor, y hay quienes son groseros o irrespetuosos con ellos.



En la mayoría de ocasiones no pasa de un mal trago con algún cliente, sin embargo hay algunos comensales que “se pasan de la raya” y dejan en una muy mala posición a estos trabajadores.





Este es el caso de una mesera que recientemente se volvió viral en TikTok, luego de que se soltara en llanto, al percatarse que los comensales a los que atendía se fueron sin pagar.

Leer también: “Perturbadoras”: Madre revisa las cuentas que siguen a su hija en TikTok



Fue por medio de la cuenta de la usuaria @viseuez, en donde la mesera de un restaurante de Minnesota, Estados Unidos, hizo visible su frustración ante la pésima actitud de los clientes.



La joven relató que un día llegó un grupo de 11 personas a su trabajo, no obstante era muy temprano y ella se encontraba sola con un cocinero, por lo que les indicó que tardaría un poco más de lo habitual en llevarles su orden.



Al respecto, los comensales dijeron que no tenían problema y se sentaron a esperar sus alimentos.



Todo marchaba con normalidad, una vez lista la comida y servida, los comensales comenzaron a degustarla hasta que, de momento, se percataron que no había seguridad, por lo que, sin que la mesera se diera cuenta, se fueron sin pagar la cuenta.



Según señaló la mesera, el consumo de estas personas fue de 210 dólares, es decir, aproximadamente 4 mil 300 pesos mexicanos. No obstante, en la mesa sólo habían 3 dólares y ante esta situación no aguantó y comenzó a llorar.



“Espero que necesites el dinero más que yo. Espero que hayas llegado a casa a salvo y te sientas culpable y la chica de azul que no era parte del grupo y se ofreció a quedarse y ayudar a tener la mejor vida. Pero eres malo y no te criaron bien”, escribió la usuaria @viseuez en el video.

El video que ya es viral, cuenta hasta el momento con 782 mil “Me Gusta”, más de 4 mil comentarios y más de 6 millones de reproducciones.