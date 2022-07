Viral: Madre cobra renta a su hija de 18 años por vivir en su casa

Es común que las madres siempre estén cuidando de sus hijos sin importar la edad que tengan. Y aunque ellas siempre estarán en tanto en los buenos momentos como en los malos, nunca está mal que ellas les brinden una lección de vida a sus hijos.



Al menos así lo hizo esta madre, quien obligó a su hija de 18 años a pagarle renta para poder seguir viviendo en su casa. Y aunque esto parece una lección de vida por parte de la mamá, la acción ha generado un gran debate en TikTok pues algunos consideran que esto es una lección demasiado estricta de su parte.

Mujer cobra renta a su hija y se vuelve viral



En la cuenta de @c_d_g en TikTok se viralizó un video en donde se muestra cómo una mujer le hace firmar un contrato a su hija en donde le cobra renta para seguir viviendo bajo el mismo techo.



Aunque en el clip no se logra ver con claridad las cláusulas del contrato, supuestamente la joven se compromete a pagar 100 dólares mensuales, lo que significa que pagará 2,000 pesos mexicanos.



El video está acompañado de una primera descripción que dice “Cuando tienes 18 años y decides quedarte en casa”, mientras se ve a la joven leyendo el contrato, posteriormente aparece la descripción “momento de enseñanza”.



La joven, después de leer todas las cláusulas del contrato decide firmar el documento mientras en la parte superior aparece un texto que dice “preparándose para el éxito”.



Hasta el momento el video cuenta con 1.7 millones de vistas, 5034 comentarios, 144 mil “Me Gusta” y 1,567 compartidas.



Acción genera debate en TikTok



Como era de esperarse, este clip causó un debate en la plataforma de TikTok pues aunque muchos usuarios consideraron que las medidas que tomó la mujer fueron una lección de vida para la joven, otros piensan que su decisión fue extrema.



“Felicitaciones, el mejor ejemplo de crianza, así les enseñan a los hijos el valor de las cosas”, “Si tengo una madre así para qué quiero enemigos”, “Excelente, haré lo mismo cuando mis hijos cumplan la mayoría de edad”, “‘Preparándose para el éxito’, hermana se está preparando para no volver a hablarte”, “Por qué la gente cree que teniendo 18 ya eres un adulto, siguen siendo niños por qué pagarían renta”, sin algunos de los comentarios que pueden leerse en los comentarios del video.



Por su parte la mujer subió otro video respondiendo a los malos comentarios de su primer clip; “Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, contó la mujer.



Además, la mujer dio a conocer que se encuentra firme con su decisión y que seguirá dándole lecciones de este tipo a su hija para que reconozca el valor de las cosas, pues así como paga el alquiler de su casa, también pagará la gasolina de su auto.



Y todo el dinero que ella pague lo colocará en una tarjeta para construir su crédito y este le servirá posteriormente para comprar sus cosas.



El clip cuenta con 37 mil vistas, 1673 “Me Gusta” y 479 comentarios.



