Viral: Descubre a su novia y amigo besándose a escondidas

Las redes sociales han sido aprovechadas por los usuarios para muchos propósitos. Algunos las han utilizado para volverse virales, otros para transmitir mensajes de apoyo a sus artistas favoritos e incluso hay quienes han pedido apoyo para causas sociales a través de estas.



Sin embargo, también han sido una gran herramienta para los despechados, pues han tomado estos espacios para exhibir las infidelidades de las que han sido víctimas.



Así fue el caso de un joven que cachó a su novia besándose con su mejor amigo mientras los tres se encontraban comprando en una tienda.

El momento fue captado por una cámara de seguridad y fue subido a TikTok en donde se hizo viral.



El clip llegó a manos del joven afectado y reaccionó a este aceptando que le habían sido infiel.



Joven descubre infidelidad y se hace viral



Fue a través de la cuenta de @andressizza en donde se compartió el clip del joven reaccionando al momento en el que su novia le fue infiel con su amigo.



En el video se puede ver a la supuesta novia del chico besándose a escondidas con el mejor amigo de éste.



Cuando el joven engañado llega hasta donde ellos están rápidamente se separan y actúan como si no hubiera pasado nada, de hecho, la chica toma su mano y el amigo abraza a los tres sin ninguna culpa.



El chico afectado reaccionó a este video y agrega a la descripción “Sí, él, soy yo ¿Qué debería hacer?” El video está acompañado con la canción El Santo Cachón de Los Embajadores del Vallenato.



Debido a lo delicado de la situación, este clip se hizo rápidamente viral en la plataforma de videos cortos. Hasta el momento cuenta con 4.7 millones de vistas, 193 mil “Me gusta”, 6056 comentarios y 6002 compartidas.



Video genera múltiples comentarios



El video generó múltiples comentarios al respecto, pues consideran que el acto fue desleal para el joven quien no debió sufrir una infidelidad de este tipo y menos debió enterarse por otro video de TikTok.



“Menos mal que te diste cuenta, aunque no de la mejor manera”, “Estamos contigo amigo”, “Solo puedo decir, a pesar de esto, no te vuelvas como los otros chicos, ella no era la indicada”, “Sí soy yo… lo único que debes hacer es terminar la relación con ambos. Si permites infidelidad siempre te la van a hacer”, “La traición jamás se perdona, hay personas que hay que tener muy lejos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.



Por su parte, el joven ha subido múltiples videos en forma de broma por la situación que vivió e incluso en uno ellos respondieron a un comentario que decía “maní qué se siente ser Cachón”, a lo que él responde con un audio que dice “Como Shakira y Piqué”, haciendo referencia al polémico engaño por parte del futbolista, a la cantante colombiana.



Este clip ya cuenta con 442 mil vistas, 12 mil “Me gusta”, 369 comentarios y 25 compartidas.



