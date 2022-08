Video: chambelán baila mejor que la quinceañera y se roba la fiesta

Todas las fiestas de XV años, sean virales o no, tienen momentos épicos y memorables que involucran a la quinceañera, a los chambelanes, o a algún invitado destacado dentro del recinto que da lugar a la celebración. Pero en estos tiempos, mientras alguien tome video de lo sucedido, la posibilidad de que se vuelva viral es alta, como ocurrió en días recientes gracias a que los reflectores voltearon hacia Rubén González, un chambelán que bailó mejor que sus compañeros, e incluso mejor que la festejada.

En las redes sociales es habitual que se vuelvan tendencia videos de fiestas de XV años y otras celebraciones. Pero lo destacable esta vez no fue la joven del cumpleaños, sino un bailarín que se robó la mirada de todos pues su gran habilidad para bailar resaltó entre los demás movimientos de las personas a cuadro.

Este particular suceso ocurrió en una fiesta celebrada en Guanajuato. Dentro de los bailes programados, el momento viral fue captado mientras el grupo bailaba ‘Tití Me Preguntó’ de Bad Bunny, suceso que cobró notoriedad cuando un joven destacó entre el resto.

Originalmente subido a la plataforma de videos cortos TikTok, fue a través de Facebook que la cuenta “El rincón del pelana” compartió parte del baile que estaban realizando la quinceañera y sus chambelanes, acción que posteriormente explotó en popularidad.

En el metraje se puede observar a la adolescente acompañada de 5 jóvenes en la pista de baile, cada uno de ellos portando una camiseta de color diferente.

Entre gritos y aplausos, el joven de verde situado al lado derecho de la quinceañera fue el que se robó la atención de todos los asistentes sentados alrededor, así como de las personas que comentaron el video, pues sus movimientos son más definidos y fluidos, incluso mejor que el baile de la festejada.



Leer también: Nombres de redes sociales prohibidos para bautizar a los niños

“Se robó el show en los XV años”

Esta divertida escena de baile causó el asombro de miles de espectadores, por lo que las respuestas y las compartidas no se hicieron esperar.

Actualmente el video tiene 15 millones de reproducciones, cerca de 800 mil reacciones y más de 10 mil comentarios.

A pesar de que la mayoría de las respuestas de los internautas fue de burla por la curiosa situación, pues en los comentarios exponen el contraste del joven bailarín con la quinceañera (incluso la descripción del video lleva por nombre “Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio”), otras opiniones enfatizaron lo bien que bailó este chambelán, manifestando su apoyo y asombro por su maestría en la pista.

Algunos de los comentarios que se leen en la publicación y declaran la fascinación por el bailarín son los siguientes: “Es así como se debe bailar para que se pueda apreciar una buena coreografía, no es culpa de él”; “Baila bien, si los demás no se mueven no es su culpa, él se ve que disfruta lo que hace”; “Baila mucho mejor que la quinceañera y los demás chambelanes, se nota que su pasión es el baile”; “Que chévere, cómo baila ese chico, definitivamente se robó el show, me encantó su ritmo”.

Y la historia tuvo un final feliz pues el video de Facebook proviene de la cuenta de TikTok @Shulos.Dance.Academy, estudio de danza donde trabaja el protagonista de esta noticia, Rubén González, quien gracias a este clip ya hasta apareció en un programa de TV local.



Imagen:TikTok @Shulos.Dance.Academy

“Sí me percaté de ello (el impacto que tuvo en Facebook). De hecho ahorita voy a las instalaciones de Guanajuato Capital, de TV Guanajuato, a bailar. Voy algo nervioso porque no voy con los Shulos, ya que van a la universidad. Deséenme mucha suerte”, se escucha en una publicación realizada por Rubén González y compartida en la plataforma de videos rápidos.

Leer también: Reno7 Sunset Orange el Smartphone más trendy de 2022



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters