Twitter tendrá dos marcas de verificación

El nuevo plan de verificación de Twitter será un sistema de dos niveles. Esther Crawford, la vicepresidenta de Twitter que lidera la renovada suscripción de Twitter Blue, confirmó que además de las marcas de verificación azules, la compañía también usará una etiqueta "oficial" separada para las cuentas "selectas".



Twitter añadirá marca "oficial" para verificar cuentas



La etiqueta se había visto previamente en versiones internas de Twitter, pero es la primera vez que alguien en la compañía confirma su existencia. Twitter, que recientemente despidió a la mayor parte de su personal de comunicaciones, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Leer también: Ahorra por dos años para viajar al mundial de Qatar, el final no fue el esperado



Según Crawford, la etiqueta "oficial" se reservará para "cuentas gubernamentales, empresas comerciales, socios comerciales, los principales medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas".



No está claro cómo designará Twitter qué cuentas califican o si tendrán que pasar por un proceso de investigación adicional. “No todas las cuentas previamente verificadas obtendrán la etiqueta 'Oficial' y la etiqueta no está disponible para su compra”, tuiteó Crawford.



Pagar por la verificación, podría abrir la puerta a estafadores



Parece que el plan está destinado a abordar algunas de las críticas que se han dirigido al plan de Musk para Twitter Blue y la verificación. Es decir, que pagar por la verificación podría abrir la puerta a estafadores y suplantadores para secuestrar conversaciones y difundir información errónea.



Crawford no es el primer ejecutivo de Twitter en abordar los problemas. Yoel Roth, el jefe de integridad de la compañía, también dijo que Twitter planea "aumentar la revisión proactiva de las cuentas Blue Verified que muestran signos de hacerse pasar por otro usuario".



Elon Musk también dijo que Twitter prohibiría a todos los imitadores sin previo aviso después de que varias cuentas cambiaran sus nombres a Elon Musk para demostrar sus planes.



Verificación ampliada, se implementará en los próximos días



Por supuesto, las nuevas etiquetas "oficiales" también suenan un poco como... el sistema de verificación existente de Twitter que Musk y otros han criticado como injusto. Y, el hecho de que solo se otorgará a cuentas "seleccionadas" determinadas por Twitter, parece que la compañía volverá a emitir un juicio sobre qué cuentas son "notable", algo que los ejecutivos de Twitter, incluido Roth, han criticado.



Se espera que la etiqueta "oficial" y la verificación ampliada se implementen en los próximos días.

Leer también: Hombre se disfraza para retirar su premio de la lotería y no compartirlo con su familia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters