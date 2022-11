Twitter pide a algunos trabajadores despedidos que regresen

Twitter, bajo el nuevo mandato del CEO de Tesla, Elon Musk, despidió a aproximadamente la mitad de su fuerza laboral la semana pasada. No obstante, parece ser que la empresa reculó, ya que está pidiendo a algunos de esos empleados que regresen.





De acuerdo con un reporte del medio especializado Bloomberg, Twitter se está acercando a "docenas de empleados" para pedirles que regresen la compañía de redes sociales.

Leer también: Hombre se disfraza para retirar su premio de la lotería y no compartirlo con su familia



La noticia de que Twitter contactó a los empleados que fueron despedidos fue reportada por primera vez por el editor colaborador de The Verge, Casey Newton, quien indicó que Twitter estaba elaborando una lista de nombres para invitarlos a regresar a sus puestos de trabajo.



Multiple sources and Twitter Blind chats now saying that the company has begun to reach out to some people it laid off yesterday asking them to come back. Whoops!



De acuerdo con el reporte, algunas de estas personas fueron despedidas por error, mientras que otras fueron despedidas, pero luego la gerencia de Twitter se dio cuenta de que dichos empleados realmente son necesarios para desarrollar las próximas funciones que Musk tiene en mente.



Un posible ejemplo de esto es un intercambio en Twitter el 1 de noviembre, donde Musk tuiteó sobre la construcción de un bypass de pago para algunos editores.



Un exempleado de Twitter apodado SillyRobin respondió que Musk había despedido al equipo que trabajaba en esa función en particular, antes de enumerar más ejemplos de Musk o sus asociados hablando sobre funciones nuevas o próximas después de despedir a los equipos a cargo de desarrollarlas.





Twitter despidió a aproximadamente 3,700 personas la semana pasada, principalmente por correo electrónico y sin previo aviso, señaló Bloomberg. Musk abordó los despidos en un tuit y dijo que la reducción era necesaria ya que la compañía estaba perdiendo más de 4 millones de dólares por día.



Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022