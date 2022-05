Twitter lanza Twitter Create

La red social Twitter, anunció recientemente que cambió el nombre de su sitio web Twitter Media, por el de “Twitter Create”, esto con la finalidad de llamar la atención de los creadores de contenido, tanto los que viven en su plataforma como los que aún no se han integrado, colocándolos como parte esencial de su estrategia.



La nueva identidad de marca, tiene el claro objetivo que los creadores se sientan mucho más más identificados y por lo tanto, cercanos, con el contenido que se comparte en el sitio web.



“El sitio es un nuevo destino para que los creadores de contenido accedan a recursos especiales para ellos, información de productos, mejores prácticas y consejos, al mismo tiempo que comparte entrevistas en donde se destaca a los creadores en Twitter. Ahora verás que el identificador @TwitterMedia se convirtió en @TwitterCreate”, indicó la firma en un comunicado.

Notice anything different around here? Twitter Media is now Twitter Create. Same great content, with a brand new look. pic.twitter.com/elwXkijn3s

— Twitter Create (@TwitterCreate) May 24, 2022