Twitter Blue podría ser más costoso para los usuarios de iPhone

Twitter Blue puede volver a lanzarse a dos puntos de precio diferentes dependiendo de en dónde te suscribas, según un nuevo informe de The Information.



Twitter Blue será más caro si tienes un iPhone



La suscripción premium podría costar 11 dólares cuando se adquiera a través de la aplicación iOS de Twitter, o un precio reducido de 7 dólares por mes si los usuarios se suscriben a través del sitio web de Twitter.



La disparidad de precios es probablemente un intento de eludir la comisión del 30 por ciento que cobra Apple en muchas compras dentro de la aplicación.

La suscripción premium se lanzó originalmente a 7.99 dólares por mes a principios de noviembre, cuando solo estaba disponible a través de iOS (sin opción de suscribirse a través de otras plataformas como Android o la web).



Pero su lanzamiento se detuvo rápidamente después de que numerosos usuarios aprovecharan una de sus características de marca registrada, el acceso a la codiciada marca de verificación azul verificada de Twitter, para hacerse pasar por una amplia variedad de empresas y celebridades.



La noticia de la estructura de precios de dos niveles se produce después de que el nuevo CEO de Twitter, Elon Musk, denunciara públicamente el "impuesto oculto del 30 por ciento" de Apple, entre afirmaciones de que la compañía también había dejado de anunciarse en Twitter y amenazaba la presencia de Twitter en la tienda de aplicaciones o de otra manera exige moderación.



Pero Musk se retractó de algunos de sus comentarios después de reunirse con el CEO de Apple, Tim Cook, diciendo que fue un "malentendido".



Precio aún por definir



Twitter aún tendrá que cumplir con las reglas contra la dirección de Apple, que restringen la forma en que los desarrolladores pueden vincular a los usuarios a su propio sitio web para suscribirse a los servicios.



Apple ha relajado algunas de sus restricciones contra la dirección en los últimos años, pero sus reglas han seguido creando dolores de cabeza para los desarrolladores que no están dispuestos a pagar la comisión del fabricante del iPhone.



El informe de The Information no menciona lo que Twitter puede cobrar por Twitter Blue en Android, donde Google también cobra hasta un 30 por ciento de comisión por las compras dentro de la aplicación.

