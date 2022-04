A través de un video en redes sociales, el tiktoker y youtuber, Yulay, conocido por su contenido donde recorre distintas zonas del país, compartió su experiencia después de visitar un lugar bautizado como el “Chernobyl de México”, ubicado a 15 minutos del centro de la ciudad de Guadalajara.

Yulay subió un video a TikTok en el cual documentó su experiencia de haber visitado el conjunto habitacional Lomas del Mirador en Tlajomulco, Jalisco.

Yulay viaja al “Chernobyl de México”

En su video, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones, Yulay relata que a 15 minutos del centro de Guadalajara se ubica la ciudad apodada como “el Chernobyl mexicano”, lugar que cuenta con aproximadamente 800 departamentos totalmente deshabitados.

En su video, el tiktoker Yulay cuenta algunas de las anécdotas que asegura haber escuchado sobre este lugar como: “Tenemos la oportunidad de estar en un ciudad abandonada. “Hay muchos rumores, hay muchos mitos y leyendas, hasta cuentan que este lugar es tóxico.” “También se rumora que aquí se viene a practicar la brujería.”

Esta breve introducción de 50 segundos de duración se ha vuelto viral en TikTok y ya cuenta con más de medio millón de likes en el perfil de @yosoyyulay. Sin embargo, el video completo se puede encontrar en el canal de YouTube de Yulay, donde tiene casi un millón de reproducciones.



En dicho video, Yulay también señala otra clase de rumores como que la zona es radioactiva o que es muy probable ser asaltado por lo inseguro. Además aseguró haber escuchado chiflidos y visto sombras, esto tras recorrer la zona que está dividida por etapas, todas deshabitadas y vandalizadas con grafitis en las construcciones.

Chernobyl de México en Guadalajara, Jalisco

“El Chernobyl mexicano” es el apodo que recibe el conjunto habitacional ubicado en Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y aunque el nombre haga referencia a la zona radioactiva en Ucrania, el youtuber asegura en su video que descarta la posibilidad de que el lugar en México sea tóxico.

“Usemos el sentido común. Supongamos que esta zona se encuentra radioactiva, lo cual no creo, porque si estuviera radiactiva habría muchísima vigilancia por las autoridades, inclusive no dejarían entrar a este sitio; otras unidades habitacionales, de igual forma, las hubieran deshabitado por el simple temor de que se pudiesen enfermar. Así que ese mito vamos a descartarlo, no es tóxico este lugar”.

Así que el apodo lo recibe más bien por ser una zona deshabitada y abandonada, con una gran cantidad de departamentos sin terminar, edificios construidos a medias, paredes rayadas y dañadas, gran cantidad de basura y pasto seco sin podar, imágenes visuales que las personas relacionan con Chernobyl, Ucrania.

