TikTok te ofrece nuevas formas de controlar tu página “Para ti”

TikTok está comenzando a ofrecer a los usuarios un nuevo nivel de control sobre su página “Para ti”. La compañía anunció hoy que podrá especificar palabras o hashtags específicos que no deseas ver en tus feeds, y la aplicación los filtrará automáticamente.



Los ejemplos de TikTok son bastante simples, como cuando terminaste un reno y ya no quieres ver videos de bricolaje o decides que no quieres ver tutoriales de cocina con cierto tipo de comida o carne.



Pero este tipo de filtros podrían usarse para controlar mucho más cuidadosamente tu alimentación.

Nuevas herramientas



La plataforma también está implementando dos nuevas herramientas automatizadas de moderación y filtrado. Uno, llamado Niveles de contenido, clasifica el contenido en función de la "madurez temática" y está diseñado para evitar que el contenido para adultos de todo tipo se muestre a los usuarios jóvenes.



El otro intento de identificar videos que están bien uno a la vez pero que son problemáticos en masa (modas de dieta, contenido relacionado con la depresión y similares) y evite mostrarlos repetidamente a los usuarios. TikTok ha estado trabajando en esto por un tiempo y está listo para implementarlo.



Este tipo de herramientas automáticas son el pan y la mantequilla de TikTok, y la plataforma se ha resistido en su mayoría a brindar a los usuarios herramientas detalladas para controlar el contenido que ven (o no ven).



Incluso el diseño de la aplicación muestra sus prioridades: puedes deslizar hasta el siguiente feed, claro, pero la página “Para ti” es donde el algoritmo de TikTok simplemente te dice lo que te gusta.



Sin embargo, esa es una posición complicada, particularmente porque los usuarios más jóvenes adoptan la aplicación y los tipos problemáticos de contenido se vuelven populares.



Un problema de todas las redes sociales



En realidad, esto es lo mismo con lo que luchan todas las aplicaciones sociales: comprender cómo los usuarios realmente interactúan y experimentan el contenido y cómo medir el éxito más allá de las simples vistas y me gusta. Y, en realidad, todavía no sabemos mucho sobre los impactos en la salud de TikTok.



Todavía no recibimos el botón "ingrésame en #gardeningtok", y TikTok todavía tiene preguntas que responder sobre el contenido que elige recomendar, pero es bueno ver que TikTok les da a los usuarios un poco más de control sobre sus propios feeds.



La aplicación tiene un botón de "No me interesa" desde hace un tiempo, que puede usar para dejar de ver videos de un usuario en particular o aquellos que usan un sonido en particular.



Agregar los filtros de hashtag es el próximo paso obvio y es similar a lo que han hecho otras plataformas sociales.



Actualmente, los filtros basados en palabras solo analizan las descripciones de los videos y las etiquetas adhesivas basadas en texto. Pero en el futuro, en teoría, podrían ser mucho más poderosos: los subtítulos son una parte central de TikTok, y sus subtítulos automáticos suelen ser bastante buenos, lo que significa que la plataforma podría comenzar a comprender más profundamente el contenido de sus videos con solo tener su transcripciones.

