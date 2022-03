TikTok prueba nueva función: “Historial de reproducciones”

La red social del momento, TikTok, se encuentra realizando algunas pruebas para mantenerse en el gusto de sus usuarios. En esta ocasión la app de videos cortos se encuentra probando una nueva función de "historial de reproducción" con algunos usuarios para permitirles encontrar videos que aparecieron en su página "Para ti" que no tuvieron la oportunidad de guardar.





Debido a que TikTok es una plataforma en la que el flujo de contenido es muy constante, generalmente se actualiza accidentalmente la página "Para ti" y por ende, puede que los usuarios pierdan de vista un video antes de que hayan tenido la oportunidad de darle "Me gusta".

Leer también: WhatsApp Web: el secreto para que nadie sepa con quién hablas





Debido a ello, al parecer TikTok se encuentra buscando dar respuesta a este problema, con la adición de esta función.



En cuanto a los planes para expandir la prueba e implementar la función para más usuarios, TikTok señaló en una entrevista que de momento, no tiene mayor información para compartir sobre la prueba actualmente.



“Siempre estamos pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok”, dijo un portavoz de TikTok al medio especializado TechCrunch.





Al respecto, el usuario de Twitter Hammod Oh, que a menudo descubre funciones que actualmente están siendo probadas por las plataformas de redes sociales, fue el primero en detectar la función, que luego fue destacada por el consultor de redes sociales Matt Navarra.



You will be able to see your watch history for the last 7 days pic.twitter.com/TtXnjSnb4b

— Hammod Oh (@hammodoh1) March 29, 2022