TikTok prohibido en teléfonos emitidos por la Cámara de Representantes de EU

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ordenó al personal que elimine TikTok de cualquier teléfono móvil emitido por la Cámara, según un memorando interno obtenido por el portal informativo NBC News.



Según los informes, la directiva fue emitida por Catherine L Szpindor, directora administrativa de la Cámara, y también prohíbe que la popular aplicación de redes sociales se descargue en dispositivos emitidos por la Cámara en el futuro.



TikTok un "alto riesgo para los usuarios"



La Oficina de Ciberseguridad de la CAO cree que TikTok es un "alto riesgo para los usuarios" debido a la falta de transparencia con respecto a cómo su empresa matriz china, ByteDance, maneja los datos de los clientes.

“El personal de la Casa NO puede descargar la aplicación TikTok en ningún dispositivo móvil de la Casa”, decía el memorando. “Si tiene la aplicación TikTok en su dispositivo móvil House, se lo contactará para eliminarla”.



Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok, dijo a The Wall Street Journal que la medida era una señal política más que una solución práctica para los problemas de seguridad y afirmó que la prohibición tendría un impacto mínimo porque muy pocos teléfonos administrados por House tienen TikTok instalado.



TikTok, prohibido en dispositivos del gobierno de EU



La directiva sigue a muchos otros intentos de restringir el uso de TikTok en los EE. UU. por temor a que el gobierno chino pueda usar la aplicación para rastrear y espiar a las personas.



TikTok ya está prohibido en dispositivos propiedad del gobierno por parte de las administraciones locales en 19 estados citando preocupaciones de seguridad, y el proyecto de ley de gastos generales de 1.7 billones de dólares aprobado por el Congreso el 23 de diciembre contiene lenguaje que prohíbe la aplicación en teléfonos entregados a empleados de agencias en la rama ejecutiva, con exenciones para fines de aplicación de la ley, seguridad nacional e investigación.



TikTok ha negado durante mucho tiempo que su manejo de los datos de los usuarios sea motivo de preocupación, alegando que los datos de los usuarios de estados Unidos no se almacenan en China y que la información no se comparte con el gobierno chino.



La compañía prometió “abordar significativamente cualquier preocupación de seguridad que se haya planteado tanto a nivel federal como estatal” en un comunicado la semana pasada luego de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de gastos.



Muchos miembros del Congreso están presentes en TikTok, y aunque ahora se requiere que los legisladores y el personal de la Cámara eliminen la aplicación, esta directiva aún no se aplica al Senado. Algunos senadores como Marco Rubio (R-FL) han pedido recientemente una prohibición nacional de TikTok en los EE. UU.



TikTok ¿confiable?



TikTok tiene mucho trabajo por delante si espera convencer al gobierno de los EE. UU. de que se puede confiar en la plataforma. El 23 de diciembre, una investigación interna descubrió que varios empleados de ByteDance habían accedido a los datos de TikTok de periodistas estadounidenses, a pesar de que anteriormente afirmaron que nunca se había utilizado para atacar a personas como miembros del gobierno de EE. UU. o periodistas.

