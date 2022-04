TikTok: la llevan a jurar para que deje de hablar con su ex novio

El amor puede ser el sentimiento más hermoso. Cuando estamos enamorados nos sentimos felices y bondadosos. Pero, por supuesto, también tiene su parte contraria. Cuando no es correspondido o se termina puede ocasionar una fuerte depresión y llevarnos a tomar medidas desesperadas, como rogar a alguien que vuelva. Al parecer ese fue el caso de una joven cuyos padres tomaron la decisión de llevarla a jurar para que deje de hablar con su ex novio y que han llamado la atención en TikTok.

Aceptémoslo, todos hemos pasado por una situación en la que no sabes qué más hacer, ya sea porque la persona que queremos no nos hace caso, o porque alguien de nuestra familia o algún amigo no quiere darse cuenta de la realidad. Quizá por ello es que millones de personas se sienten identificadas y sorprendidas con el video que se ha hecho viral.

Jura que ya no hablará con su novio y se hace viral en TikTok

Es una tradición entre los fieles católicos acercarse a la iglesia o algún santo en particular con la intención de jurar que ya no se cometerá alguna acción.

La mayoría de las personas buscan refugio en la espiritualidad con la intención de dejar el alcohol o alguna otra droga. La iglesia recibe la promesa y, en la mayoría de los casos, le otorga una carta de compromiso al feligrés.

Quienes juran suelen ir por su propia voluntad, aunque hay casos en los que los familiares los acompañan para ejercer mayor presión y que se cumpla la promesa. Al parecer así fue como una joven llegó hasta el altar asegurando que ya no le hablará a su exnovio.

A través de un video en TikTok con el título “Medidas desesperadas”, el usuario @mr.valeskaa compartió como una chica fue llevada por sus padres a la iglesia para jurar que ya no le hablará a su ex.



En el clip de solo 9 segundos se puede ver como los papás toman la mano de su hija mientras esta en el altar hace la promesa a la Virgen y se persigna.

Cuando la chica se da la vuelta se le puede ver molesta por la situación, no sabemos si no estaba convencida de jurar o sabía que el video podía terminar siendo un éxito en internet.

TikTok: “Medidas desesperadas”

Por lo curioso de la situación, el video no tardó en viralizarse y se dio a conocer que la joven que hace la promesa tiene como nombre de usuario @_iveth2.

Hasta ahora el clip cuenta con más de 9.7 millones de reproducciones, 1.3 “me gusta” y 29 mil comentarios y es que la situación despertó un debate entre los usuarios, mientras muchos se dijeron identificados y hasta bromearon con la posibilidad de hacer lo mismo, otros criticaron a los padres diciendo que, en lugar de llevarla a la iglesia, deberían pagarle una terapia para que deje de involucrarse en una relación tóxica.

Incluso hubo un comentario de la joven en el video: “Gracias por exhibirme, que detalle”.

Y otros más que hicieron reír a los usuarios de TikTok: “No me río porque bien podría ser yo”; “Medidas extremas que sí ando necesitando la vdd”; “Que no lo vean mis papás”; “Le habla para contarle lo que pasó”; “Situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas”; “Yo con mi casi algo”, “Ojalá Diosito haga su obra”.

Al final solo podemos desear que la joven supere a su ex y encuentre un buen amor.

