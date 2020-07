TikTok da a conocer cuántas veces los gobiernos le han solicitado información

La plataforma de origen chino TikTok ha estado en problemas recientemente. Su uso fue prohibido en la India, el segundo mercado más grande de internet, y se dice que pronto podría ser también vetada en otros países pues algunos gobiernos afirman que la plataforma sirve como herramienta de espionaje, ello a pesar de que trabaja con las autoridades para eliminar contenido controversial y hasta entrega información de algunos de sus usuarios.

Y es que, desde principios de este año, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, se unió a la serie de plataformas que dan a conocer la cantidad de demandas gubernamentales de datos de usuarios y solicitudes de eliminación de publicaciones en la red social, de acuerdo a lo cual, Estados Unidos le ha solicitado cientos de intervenciones.

En medio de las preocupaciones sobre los vínculos de la aplicación con China y las acusaciones de que representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, algo que TikTok ha negado repetidamente, la plataforma tomó la decisión de apoyar a las autoridades.

En su informe de transparencia, publicado hoy, TikTok señala que, tan solo en el primer semestre del año, recibió 500 demandas legales totales, incluidas solicitudes de emergencia de los gobiernos, un 67% más que en el semestre anterior. La mayoría de ellas vinieron de los Estados Unidos.

TikTok también detalla que recibió 45 demandas del gobierno para eliminar contenidos. La mayoría de estas provinieron de la India que, principios de este mes, prohibió el uso de la red social citando preocupaciones de seguridad.

Cabe señalar que en el informe no se menciona a China, lo que es comprensible dado que TikTok no está disponible en aquel país, al menos no como la conocemos nosotros, ByteDance cuenta con una app exclusiva para el mercado en donde tiene su sede con el fin de poder operar en un país donde el internet tiene grandes restricciones.

Lo anterior es una de las razones por las que la compañía niega que está entregando información al gobierno de China. De hecho, la portavoz de TikTok, Hilary McQuaide, dijo a TechCrunch: "Nunca hemos proporcionado datos de usuarios al gobierno chino, ni lo haríamos si nos lo pidieran. No hemos eliminado ningún contenido a petición del gobierno chino, y no lo haríamos si se nos solicita", aseguró.

A pesar de sus esfuerzos de transparencia parece poco probable que se detengan los temores y cuestionamientos respecto al uso de datos por parte de la compañía que, incluso, llevó a algunos legisladores, de Estados Unidos a pedir que las agencias de inteligencia de su país investigaran a la plataforma.

Millones de videos eliminados

De acuerdo con la información dada a conocer por TikTok, durante la segunda mitad de 2019 decidió eliminar más de 49 millones de videos de usuarios de todo el mundo.

Los videos borrados representaron menos del 1% de todo el contenido que se compartió en la plataforma y la compañía explicó que fueron retirados por infringir las directrices de la comunidad de la aplicación o los términos de servicio.

A detalle, una cuarta parte de los videos fueron eliminados debido a que mostraban "desnudos de adultos y actividades sexuales". Otra cuarta parte de los videos retirados "representaban comportamientos dañinos, peligrosos o ilegales de menores", como el uso de drogas. El acoso y el discurso de odio constituyeron un pequeño número, solo el 3% y el 1% del total de videos borrados, respectivamente.

La gran mayoría del contenido que ya no está más disponible, alrededor de 16 millones de videos, fueron publicados en la India, en segundo lugar con 4.6 millones de videos borrados está Estados Unidos.

Asimismo la compañía asegura que capturó automáticamente más del 98% de los videos eliminados sin necesidad de que fueran denunciados por los propios usuarios y que cerca del 90% de esos videos no recibieron reproducciones.