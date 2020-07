Te pagan por crear playlists

Los verdaderos amantes de la música saben que no pueden encasillarse en un género, que los artistas internacionales no son los únicos con talento y que una buena canción puede unir a las personas. Si eres universitario y tienes buen oído podrían pagarte por crear playlists.

La plataforma de streaming Deezer está en busca de estudiantes universitarios que sean melómanos por naturaleza que pasen el día buscando nuevas canciones para disfrutar y compartir con sus amigos para ofrecerles el que podría ser tenemos el trabajo de sus sueños: asistente de ‘playlists’ y contenidos en Latinoamérica (Latin America playlist and content assistant).

La empresa está buscando candidatos en diferentes países de Latinoamérica, por supuesto incluyendo México, para hacer prácticas remuneradas y, luego de un proceso de selección, los mejores tendrán la oportunidad de ser entrevistados por un artista latino de la industria.

Lo mejor de todo es que la iniciativa permite demostrar tus habilidades de manera remota, desde cualquier parte de la región, por lo que podrás seguir quedándote en casa, pero capitalizando tu talento musical.

Deezer explica que como asistente del equipo de contenido de las Américas, durante seis meses, los jóvenes aprenderán a crear ‘playlists’ como unos expertos, ayudarán a actualizar perfiles de artistas, escucharán música de todos los géneros, analizarán datos y presentarán reportes.

Y no solo eso, también podrán tener reuniones a distancia con disqueras, artistas y sus mánagers, y podrán presentar sus ideas para crear contenido con artistas.

“Seleccionamos con cuidado y estratégicamente a todos los miembros de nuestro equipo, y así lo haremos también ahora. Somos una compañía original y con mucho ‘flow’. Ofrecemos un ambiente agradable donde se unen la música, el entretenimiento y la tecnología. Sabemos que es un puesto muy deseado, y estamos seguros de que entre todos los candidatos encontraremos a alguien perfecto para la posición. No existen muchas oportunidades como esta, por lo que queremos crear una experiencia memorable y única para los estudiantes que se apunten. Si eres seleccionado, trabajarás en una industria divertida para brindarle a millones de usuarios las mejores recomendaciones musicales”, dijo Deborah Jourdan, Head of North and Central America de Deezer.

¿Cómo aplicar?

Participar en esta iniciativa es muy sencillo y gratuito.

Solo tienes que ingresar a la página https://deezerinternship.com antes del próximo 15 de julio a las 11:59 PM.

Deberás crear o tener un perfil en LinkedIn o mandar tu Curriculum.

Es importante que estés inscrito en una universidad, no importa la carrera ni el semestre que estés cursando.

Tendrás que crear una ‘playlist’ de tu preferencia en Deezer con al menos 30 canciones con una carátula creativa. Si nunca lo has hecho, no te preocupes, es muy fácil y en la página web para los candidatos hay un video explicativo y consejos de cómo hacerlo.

Cuando hayas elaborado tu ‘playlist’ en Deezer, compártela con tus amigos e incluye el enlace en tu inscripción.

De acuerdo con la empresa, todas las postulaciones serán recibidas y revisadas para ver quiénes cumplen los requisitos. Después, su equipo de Recursos Humanos seleccionará las diez mejores y las enviarán a sus editores musicales que escucharán a “ciegas” las listas de reproducción, es decir, sin haber visto los perfiles de los candidatos, así elegirán a los mejores que tendrán una entrevista con un artista de la industria hasta que descubran al candidato ideal.

Toma en cuenta que este es un puesto para personas amantes de la música, organizadas, creativas, proactivas, flexibles, autónomas y con una comunicación asertiva.

También será necesario que demuestres que puedes hablar inglés de manera fluida, tener dominio de Excel y PowerPoint, conocimiento de plataformas de música digital, pasión por los números y la analítica, además de capacidad para aprender rápidamente a usar nuevas herramientas.