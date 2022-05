State of Play llega el 2 de junio con juegos para PlayStation VR2

La compañía Sony se encuentra organizando su primer evento PlayStation State of Play en meses, y seguramente no querrás perdértelo, sobre todo si estás esperando saber más novedades sobre el PlayStation VR2.



Próximo evento de PlayStation VR2, el 2 de junio



La compañía dio a conocer que contará con una transmisión para el próximo 2 de junio, la cual contará con un "adelanto" de varios juegos de PSVR2. Cabe señalar que no existe evidencia todavía de qué tipo de información se presentará, no obstante, la compañía señaló de manera reciente que habrá al menos 20 juegos "principales" para la plataforma VR en el lanzamiento; por lo que es de esperar que se presente alguno de ellos durante el evento.



El video de State of Play también presentará otras revelaciones de juegos de desarrolladores externos, así como algunas "actualizaciones".



El evento estará disponible para ver en vivo a través de los canales de YouTube y Twitch de PlayStation.



Títulos de PlayStation VR2



Hasta el momento, solo se han confirmado unos pocos juegos para PSVR2, incluido el spin-off Horizon: Call of the Mountain, así como Among Us VR, Cyan Worlds' Firmament y proyectos sin nombre de Coatsink (Jurassic World Aftermath) y nDreams (Fracked).



No es seguro si Sony mencionará esos juegos, o incluso mostrará algún juego, pero está claro que la compañía está lista para centrar más su atención en el software de los nuevos auriculares.

